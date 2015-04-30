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Музейно-выставочный центр "Ростелекома" провел экскурсии для школьников Владивостока

30 Апреля 2015, 15:11 | Приморье

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне музейно-выставочный центр «Ростелекома» во Владивостоке провел серию экскурсий для учеников младших и средних классов. Куратор центра Борис Василькевич рассказал ребятам об истории развития связи и подвигах военных связистов, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.

Серия военно-патриотических экскурсий проходила период с 28 по 30 апреля. За время акции музей связи «Ростелекома» посетили 92 ребенка из 3 образовательных учреждений города (Хореографического  училища ДВФУ, МОУ СОШ № 13 и детского образовательного центра «Дарина»)

Юные посетители увидели коллекцию телефонных аппаратов, громкоговорители, фотографии, а также средства связи, которые использовались во время войны – полевые телефоны, радиостанцию, военный коммутатор и телефонные катушки.

Ребята смогли детально рассмотреть рабочее место телефонистки начала 20 века.  Неподдельный интерес проявили к первому телевизору Зворыкина В-2 (1932г.), аппарату Морзе и полевым телефонам, удивлялись старым телефонам и пейджерам.

Также гости музея познакомились с фотовыставкой «Подвиги связистов в годы Великой Отечественной войны». В Музейно-выставочном центре представлено 70 уникальных фотографий, рассказывающие о буднях военных связистов, работников предприятий связи–тружеников тыла.

Напомним, что 5-6 мая музейно-выставочный центр «Ростелекома» во Владивостоке проводит дни открытых дверей. Впервые посетителям будут представлены экспонаты военных лет, которые были переданы в музей жителями Приморского края в рамках акции «Эхо Победы».

Музейно-выставочный центр «Ростелекома» расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская,57, (ост. Лазо). Режим работы: с 08:00 до 17:00. Дополнительную информацию о времени работы и проводимых экскурсиях можно получить по телефону: 8 (423) 240-60-58 (Василькевич Борис Францевич).

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

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Теги: день победы  Ростелеком  связь 



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