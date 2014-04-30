Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Торговый Дом "Аквадом" презентовал современные блочные индивидуальные тепловые пункты
В рамках строительной выставки «Город», прошедшей во Владивостоке на минувшей неделе, Торговый Дом «Аквадом» презентовал современные блочные индивидуальные тепловые пункты (БИТП), модульные распределительные системы для блочных тепловых пунктов и котельных, станции приготовления ГВС.
Данное оборудование позволяет эффективно решать проблемы реконструкции старых объектов и подключения новых в сфере централизованного теплоснабжения. Об этом сообщил технический директор ТД «Аквадом» Виталий АВДЕЕВ.
- Виталий Леонидович, для чего нужны ИТП?
- Индивидуальные тепловые пункты позволяют эффективно регулировать теплоснабжение в доме, защищать систему теплопотребления от внешних факторов, производить индивидуальный учет потребленной тепловой энергии.
На данный момент в существующих системах централизованного отопления характерно максимальное упрощение оборудования тепловых вводов большинства потребителей. Это использование элеваторов на вводе и наличие центральных тепловых пунктов. ЦТП обслуживают большие группы зданий, целые микрорайоны. Такого типа системы приводят к значительным потерям тепла при подаче отопления и горячей воды потребителю.
- В чем особенности БИТП по сравнению с обычным тепловым пунктом?
- Во-первых, компактность. Мы привыкли, что техническое помещение практически полностью занято трубами и арматурой, свободного места практически нет. С БИТП такого не происходит. Благодаря наличию в штате компании собственного конструкторского отдела, можно рассчитать и изготовить тепловой пункт любых размеров и конфигураций под конкретного заказчика. Оборудование делится на блоки, чтобы его легко можно было пронести через монтажные проемы.
Во-вторых, качество сборки и оборудования. Оборудование и комплектующие применяются ведущих европейских производителей. Модульное оборудование полностью соответствует нормам российского законодательства и европейским стандартам. Продукция изготавливается на заводе в Европе. При нем же существует специальный отдел контроля качества. На все комплектующие, а также на сварочные и опрессовочные работы предоставляются соответствующие сертификаты.
И, конечно же, время сборки. Подключить уже готовое изделие значительно быстрее, чем монтировать узел «с нуля».
Новости тематики
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Приморская стройиндустрия не просто есть, она активно развивается
- Во Владивостоке возобновят строительство домов в Снеговой Пади
- Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
- Во Владивостоке к кирпичу проявили чуткость
- Бухгалтерия смутного времени
- Не было бы "Счастья"…
- Во Владивостоке дали вторую жизнь дорожной брусчатке
Новости раздела
- Недоступно, но привлекательно
- По Владивостоку с гидом
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- Самим не вытянуть
- Угольной пыли спуску не дадут
- В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию
- В России начала работать Единая биометрическая система
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин