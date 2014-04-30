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Торговый Дом "Аквадом" презентовал современные блочные индивидуальные тепловые пункты

30 Апреля 2014, 13:25 | Приморье

В рамках строительной выставки «Город», прошедшей во Владивостоке на минувшей неделе, Торговый Дом «Аквадом» презентовал современные блочные индивидуальные тепловые пункты (БИТП), модульные распределительные системы для блочных тепловых пунктов и котельных, станции приготовления ГВС.

Данное оборудование позволяет эффективно решать проблемы реконструкции старых объектов и подключения новых в сфере централизованного теплоснабжения. Об этом сообщил технический директор ТД «Аквадом» Виталий АВДЕЕВ.

- Виталий Леонидович, для чего нужны ИТП?

- Индивидуальные тепловые пункты позволяют эффективно регулировать теплоснабжение в доме, защищать систему теплопотребления от внешних факторов, производить индивидуальный учет потребленной тепловой энергии.

На данный момент в существующих системах централизованного отопления характерно максимальное упрощение оборудования тепловых вводов большинства потребителей. Это использование элеваторов на вводе и наличие центральных тепловых пунктов. ЦТП обслуживают большие группы зданий, целые микрорайоны. Такого типа системы приводят к значительным потерям тепла при подаче отопления и горячей воды потребителю.

- В чем особенности БИТП по сравнению с обычным тепловым пунктом?

- Во-первых, компактность. Мы привыкли, что техническое помещение практически полностью занято трубами и арматурой, свободного места практически нет. С БИТП такого не происходит. Благодаря наличию в штате компании собственного конструкторского отдела, можно рассчитать и изготовить тепловой пункт любых размеров и конфигураций под конкретного заказчика. Оборудование делится на блоки, чтобы его легко можно было пронести через монтажные проемы.

Во-вторых, качество сборки и оборудования. Оборудование и комплектующие применяются ведущих европейских производителей. Модульное оборудование полностью соответствует нормам российского законодательства и европейским стандартам. Продукция изготавливается на заводе в Европе. При нем же существует специальный отдел контроля качества. На все комплектующие, а также на сварочные и опрессовочные работы предоставляются соответствующие сертификаты.

И, конечно же, время сборки. Подключить уже готовое изделие значительно быстрее, чем монтировать узел «с нуля».

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: битп  аквадом 



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