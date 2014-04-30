В Приморье "Строительная неделя" год кормит

О том, насколько удачно для строителей сложится предстоящий сезон, в Приморье уже давно судят по региональной строительной выставке «Город»

В этом году в рамках «Строительной недели - 2014» региональная строительная выставка «Город» состоялась уже в 21-й раз. И, судя по итогам форума, ожидания роста активности строительного рынка в ближайшей перспективе очень высоки и даже в сегодняшней не лучшей для нашей экономики ситуации могут удачно оправдаться.

Достаточно сказать, что уже само количество участников выставки стало рекордным. Свои стенды оформили 156 компаний, представляющих производителей и поставщиков строительных материалов, конструкций и оборудования, услуги по ремонту и строительству, по обслуживанию строительного комплекса и населения, новейшие технологии и пр. Показали свою продукцию проектировщики и подрядные строительные компании. Много было заочных участников.

По количеству превосходство, конечно, было за местными компаниями. Однако, как и в прошлом, весомым оставалось участие и зарубежных представителей. Прежде всего, из КНР и Республики Корея. Одна из компаний представляла строящееся под заказ российских потребителей жилье в Турции. Из других регионов было отмечено присутствие компаний из Хабаровска, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Омска, Иркутска, Челябинска и Екатеринбурга.

На открытии выставки «Город-2014» и «Строительной недели» вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ зачитал участникам приветственное слово губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, в котором, в частности, было сказано, что Приморье сегодня стремительно преображается, и одним из главных критериев привлекательности региона становится возможность приобрести качественное жилье. Для этого в крае принят закон «О бесплатном предоставлении земли». Как было сказано, приоритетным для Приморья на длительную перспективу становится малоэтажное строительство жилья. Главными критериями для строительной отрасли, как уверен губернатор, сегодня является способность строить быстро, экономично, энергоэффективно, надежно и качественно.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ отметил, что в минувшем году в краевом центре было введено в эксплуатацию рекордное за постсоветское время количество нового жилья - 417 тыс. кв. метров.

Как отметил директор ДальНИИС Владимир СМОТРИКОВСКИЙ, роль, которую сегодня играют в жизни края региональные строительные выставки, очень высока. Но помещения, предоставляемые под их экспозиции и мероприятия, уже не вмещают участников, и сегодня очень актуальным и для экспонентов, и для потребителей становится формат постоянно действующей региональной строительной выставки. То есть об этом надо хорошо подумать.

В целом «Строительная неделя» в рамках выставки «Город» была насыщена интересными мероприятиями. Среди них особенно значимой была 3-я Дальневосточная конференция по малоэтажному строительству. На ее пленарном заседании глава департамента градостроительства администрации Приморского края Олег ЕЖОВ отметил, что в настоящее время создаются условия для будущего значительного роста индивидуально-жилищного строительства в крае.

Уже в этом году, несмотря на очень серьезные трудности по Владивостоку, бесплатными участками под эти цели предполагается обеспечить все многодетные семьи Приморья. По многим районам и городам землю в аренду под ИЖС уже в этом году получат и многие молодые семьи, и семьи, имеющие двух детей. Для жителей же Владивостока последних категорий реальнее становится получить участки в соседних Надеждинском и Шкотовском районах, в г. Артеме. С ними в основном уже достигнуты соответствующие соглашения. Что же касается активного строительства, то, по его мнению, оно на этих участках, скорее всего, начнется через два-три года.

Участники конференции довольно подробно узнали о том, как идет выделение земли под ИЖС для льготных категорий населения в Надеждинском и Шкотовском районах и во Владивостоке. Особенно содержательными были выступление и ответы на вопросы главы администрации Надеждинского района Алексея ГУБАРЕВА.

На конференции также было отмечено, что для многодетных семей одно только предоставление участков под ИЖС недостаточно для того, чтобы осилить такое строительство. К их участкам еще только предстоит подтянуть дороги и коммуникации, где это требуется, для них необходимы какие-то льготные кредитные линии и просто решение вопроса, на какие деньги они будут строить. Что же касается социальной инфраструктуры, то ее развивать предполагается в зависимости от того, как активно эти новые жилые районы будут появляться и заселяться.

Груз проблем, который возник на пути развития в крае массового малоэтажного строительства, оказывается довольно тяжел, как это, в частности, выяснилось на семинаре для застройщиков и получателей бесплатных участков жилья под ИЖС. Помимо дефицита денег есть серьезные вопросы по насыщению рынка качественными и недорогими строительными материалами и конструкциями для малоэтажного строительства, имеется серьезный дефицит квалифицированных строителей, которые оказывают эти услуги. Но самый главный вопрос - нет организации индивидуальных застройщиков, которая бы объединяла их усилия. В этом плане семинаром было рекомендовано создание жилищно-строительных кооперативов, которые смогут облегчить, ускорить и удешевить ИЖС для льготных категорий граждан.

Интересна была панельная дискуссия, организованная Дальневосточным филиалом НП СРО «МОС» на тему «Капитальный ремонт как средство обеспечения энергоэффективности жилищного фонда». Руководитель Фонда капремонта МКД Приморского края Игорь СОЛОГУБ отметил, что в его коллектив уже набрано около 30 специалистов, часть из которых пришла на эту работу из краевой администрации, созданы отделы, появился сайт, на котором все желающие могут ознакомиться с работой Фонда, получить бесплатные консультации и пр.

В рамках этой дискуссии было отмечено, что потребителям, если они желают жить в хорошем жилом фонде, надо повышать для себя планку взносов на лицевые счета капремонта своих МКД, а не ограничиваться в пределах установленного сейчас тарифа в 6,57 рублей за 1 кв. метр жилья в месяц. В частности, это особенно важно для усиления теплоэффективности зданий. Сегодня она, поскольку ранее требования по теплозащите зданий и сооружений были значительно либеральнее, проигрывает нормативной, которая определяется требованиями к новому строительству, в два раза! То есть наши затраты на тепло могли бы быть в два раза меньше, если здания как-то утеплить.

На семинарах выставки «Город-2014» рассматривались также тенденции спроса на приморском рынке малоэтажного жилья, безопасность покупки его на вторичном рынке и в виде новостроя, о системном подходе в обеспечении качества в малоэтажном строительстве, о безопасности ведения работ при строительстве своего дома и пр.

Особое внимание посетителей привлекли работы проектировщиков и дизайнеров, выставленные в рамках ХVI смотра-конкурса «Зодчество Приморья». Награждением его участников и победителей выставки «Город-2014», предложивших лучшие строительные материалы и технологии, приморская «Строительная неделя» завершила свою работу.

Можно сказать, что строительный сезон начался на хорошей ноте и будет успешен. Подробнее об акцентах, которые были на ней сделаны, «Золотой Рог» расскажет в следующем номере, в очередном спецвыпуске «Строим город».

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.