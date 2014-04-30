В Приморье "Спасскцемент" перебрал прибыли

ОАО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента в ДФО) в 2013 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 21,9%, до 717,705 млн рублей. Выручка компании выросла на 10%, до 5 млрд 595,561 млн рублей.

В то же время освоение мощностей по производству цемента в 2013 году не вышло даже на 50% - лишь 44,9% к установленной, в том числе 58,7% по Новоспасскому заводу. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. ОАО «Спасскцемент» в 2013 году увеличил производство цемента по сравнению с 2012 годом на 0,5%, до 1 млн 403,6 тыс. тонн. Чуть ниже плана.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.