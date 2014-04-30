В Находке построят первый высотный дом

В Находке планируется построить первый высотный дом с подземной автостоянкой. Эскизный проект уже одобрен специалистами. Дом предложено построить в районе улиц Куйбышева и Чехова, сообщили в администрации Находкинского городского округа.

Здание в 14 этажей будет состоять из пяти блок-секций, возводить которые планируется последовательно. На первом этаже здания предполагается разместить офисы, остальные этажи - отвести под квартиры. Последний этаж высотки спроектирован в мансардном варианте и подразумевает размещение жилья в двух уровнях.

Особенность проекта - подземная стоянка для машин. Паркинг планируется построить в два уровня. Его максимальная вместимость - 200 автомобилей. Таким образом задумано решить насущную проблему городской застройки - недостаточность площадей придомовых территорий, отведенных под хранение транспорта. В проектируемом здании каждая квартира будет обеспечена отдельным местом под авто.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.