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В Находке построят первый высотный дом
В Находке планируется построить первый высотный дом с подземной автостоянкой. Эскизный проект уже одобрен специалистами. Дом предложено построить в районе улиц Куйбышева и Чехова, сообщили в администрации Находкинского городского округа.
Здание в 14 этажей будет состоять из пяти блок-секций, возводить которые планируется последовательно. На первом этаже здания предполагается разместить офисы, остальные этажи - отвести под квартиры. Последний этаж высотки спроектирован в мансардном варианте и подразумевает размещение жилья в двух уровнях.
Особенность проекта - подземная стоянка для машин. Паркинг планируется построить в два уровня. Его максимальная вместимость - 200 автомобилей. Таким образом задумано решить насущную проблему городской застройки - недостаточность площадей придомовых территорий, отведенных под хранение транспорта. В проектируемом здании каждая квартира будет обеспечена отдельным местом под авто.
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В Находке это далеко не первый высотный дом)) Первый с такой стоянкой!