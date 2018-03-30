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Tele2 примет участие в Дне карьеры в ДВФУ

30 Марта 2018, 11:52 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представит телекоммуникационную отрасль на масштабной ярмарке вакансий в ДВФУ.  Представители 50 крупнейших компаний Приморья предложат свои вакансии в разных отраслях и сферах деятельности. Встреча работодателей со студентами пройдет 30 марта в кампусе федерального университета.

Представители Tele2 расскажут студентам и выпускникам вуза о работе компании, проконсультируют их по вопросам трудоустройства и открытым вакансиям, расскажут, какие требования работодатель предъявляет к кандидатам при трудоустройстве. Студенты, которые заинтересовались карьерой в Tele2, заполнят анкеты и получат шанс стать частью команды крупнейшего российского оператора связи.

Вместе с ярмаркой вакансий соискателей ждет насыщенная программа: тренинги и мастер-классы, возможность неформально пообщаться со стажерами приморского филиала Tele2 и узнать о рабочих буднях в современной телекоммуникационной компании. На площадке мероприятия оператор организует комфортное лаунж-пространство с мягкими пуфами, где в перерывах между мастер-классами и тренингами студенты смогут отдохнуть, зарядить свои гаджеты и сделать снимки на память в фотозоне. Также во время неформального общения в лаунж-зоне оператор угостит гостей ярмарки вакансий бодрящим кофе.

Tele2 входит в ТОП-100 самых привлекательных работодателей России по результатам рейтинга Changellenge Best Company Award, составленного на основании мнений студентов с высоким потенциалом – перспективных учащихся лучших российских вузов. Исследование проводится ежегодно на основании онлайн-опроса и показывает отношение будущих профессионалов к ведущим компаниям России и мира. От других рейтингов его отличает фокус на мнении самых перспективных студентов и выпускников престижных университетов. В число респондентов входят молодые люди, востребованные на рынке труда: у них высокий средний балл диплома, они владеют иностранными языками и уже имеют опыт работы или стажировки.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Приморский филиал Tele2 тесно сотрудничает с ДВФУ, ведущим вузом страны. Компания заинтересована в создании сильной и мотивированной команды профессионалов, поэтому привлекает успешных выпускников. Буквально через две недели мы объявим имена четырех победителей конкурса именных стипендий Tele2. Компания поддерживает научно-практические форумы и конференции на площадках ДВФУ, где наши эксперты делятся опытом и знаниями в сфере современных телекоммуникационных технологий. Участие в ярмарке вакансий – для нас хорошая возможность пообщаться с большим числом соискателей среди талантливой молодежи, а для студентов – реальный шанс стать частью нашей команды».

Открытие Дня карьеры состоится 30 марта в 14:00 в ДВФУ в корпусе А (уровень 4), ярмарка вакансий будет работать до 18:00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ДВФУ  tele2 



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