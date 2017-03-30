Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье за три месяца число владельцев банковской карты "МегаФон" удвоилось
Проект «Банковская карта «МегаФон» был запущен в августе 2016 года, с 1 октября возможность оформить карту получили и дальневосточные абоненты оператора. К концу прошлого года всего в России было выдано около 400 000 банковских карт «МегаФон». Каждый восьмой держатель карты на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири - житель Приморского края.
Средний объем операций по одной карте в месяц составляет 11 300 рублей. Такая сумма, по оценкам экспертов, соответствует средним ежемесячным расходам по картам крупных российских банков. Этот факт свидетельствует о том, что карта показала себя «удобным продуктом», и многие используют её не в качестве дополнительной, а в качестве основной. Первое место по количеству операций, совершенных по карте «МегаФона», занимает продуктовый ритейл. На втором – переводы и платежи. На третьем месте — кафе и рестораны. Четвертое место заняли интернет-площадки, пятое место — АЗС.
Напомним, с помощью банковской карты «МегаФона» абоненты оператора могут расплачиваться в любых онлайн- и офлайн-магазинах. Главная особенность карты - средства при оплате списываются с баланса телефона. При пополнении баланса номера любым привычным способом средства автоматически становятся доступными на карте. Карта «МегаФон» Mastercard имеет и другие преимущества. Так, средства на мобильном счете впервые приносят доход абонентам: ежемесячно на остаток на лицевом счете телефона начисляются деньги из расчета 8% годовых. Кроме того, расплачиваясь картой, можно получать обратно на счет до 15% от суммы покупки у партнеров проекта. Карты «МегаФона» эмитированы ООО «Банк Раунд» и отвечают всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским картам.
«Уже несколько тысяч абонентов «МегаФона» в Приморском крае оценили удобство новой карты при совершении покупок, платежных операций и денежных переводов, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».- Каждый месяц число владельцев карты в крае увеличивается в среднем на 30%. Мы видим, что нашим действующим и потенциальным абонентам интересен этот продукт, и прогнозируем дальнейший рост числа его пользователей».
Оформить карту можно в любом салоне оператора при предъявлении паспорта. На один лицевой счет абонента можно получить до десяти карт. Выпуск и обслуживание карты - бесплатные.
Новости тематики
- В Приморье за три месяца число владельцев банковской карты "МегаФон" удвоилось
- В Приморье малому бизнесу рассказали о действующих программах поддержки и закупках
- Идет прием заявок на конкурс журналистов "Технологии для жизни – больше возможностей"
- На Дальнем Востоке "НТВ-ПЛЮС" включит в свои пакеты местные телеканалы
- "НТВ-ПЛЮС" выходит на дальневосточные гектары
- Tele2 приглашает студентов Приморья на стажировку
- "Ростелеком" предлагает предприятиям Приморского края услугу "Видеокомфорт"
- Во Владивостоке "Ростелеком" объявляет "Время подарков"
- в Приморье каждый третий клиент "Ростелекома" управляет услугами связи онлайн
- Более 5 тыс. смартфонов Tele2 Mini приобрели жители Приморья
Новости раздела
- На владивостокскую компанию возложили штраф в размере 50 тыс. рублей
- В Приморье директора и его компанию оштрафовали на 80 тыс. рублей
- В Приморье за три месяца число владельцев банковской карты "МегаФон" удвоилось
- Следователи утверждают, что Игорю Пушкарёву дал огромную взятку родной брат
- В Приморье директор муниципального предприятия задолжал работникам 450 тыс. рублей
- В Приморье малому бизнесу рассказали о действующих программах поддержки и закупках
- Завершается голосование во втором туре XIII Бизнес-Премии Приморского края
- Приморский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев
- Во Владивостоке продолжается реализация экологических проектов по раздельному сбору отходов
- Участников рынка автоперевозок в Приморье удорожание "Платона" пока не пугает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку
- В России изменен порядок замены и выдачи водительских прав