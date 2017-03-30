В Приморье за три месяца число владельцев банковской карты "МегаФон" удвоилось

Проект «Банковская карта «МегаФон» был запущен в августе 2016 года, с 1 октября возможность оформить карту получили и дальневосточные абоненты оператора. К концу прошлого года всего в России было выдано около 400 000 банковских карт «МегаФон». Каждый восьмой держатель карты на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири - житель Приморского края.



Средний объем операций по одной карте в месяц составляет 11 300 рублей. Такая сумма, по оценкам экспертов, соответствует средним ежемесячным расходам по картам крупных российских банков. Этот факт свидетельствует о том, что карта показала себя «удобным продуктом», и многие используют её не в качестве дополнительной, а в качестве основной. Первое место по количеству операций, совершенных по карте «МегаФона», занимает продуктовый ритейл. На втором – переводы и платежи. На третьем месте — кафе и рестораны. Четвертое место заняли интернет-площадки, пятое место — АЗС.



Напомним, с помощью банковской карты «МегаФона» абоненты оператора могут расплачиваться в любых онлайн- и офлайн-магазинах. Главная особенность карты - средства при оплате списываются с баланса телефона. При пополнении баланса номера любым привычным способом средства автоматически становятся доступными на карте. Карта «МегаФон» Mastercard имеет и другие преимущества. Так, средства на мобильном счете впервые приносят доход абонентам: ежемесячно на остаток на лицевом счете телефона начисляются деньги из расчета 8% годовых. Кроме того, расплачиваясь картой, можно получать обратно на счет до 15% от суммы покупки у партнеров проекта. Карты «МегаФона» эмитированы ООО «Банк Раунд» и отвечают всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским картам.



«Уже несколько тысяч абонентов «МегаФона» в Приморском крае оценили удобство новой карты при совершении покупок, платежных операций и денежных переводов, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».- Каждый месяц число владельцев карты в крае увеличивается в среднем на 30%. Мы видим, что нашим действующим и потенциальным абонентам интересен этот продукт, и прогнозируем дальнейший рост числа его пользователей».



Оформить карту можно в любом салоне оператора при предъявлении паспорта. На один лицевой счет абонента можно получить до десяти карт. Выпуск и обслуживание карты - бесплатные.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

