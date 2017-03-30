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В Приморье директора и его компанию оштрафовали на 80 тыс. рублей
Директор в компании не производил индексацию заработной платы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В Уссурийске прокуратурой в ходе проверки исполнения трудового законодательства выявлены нарушения трудовых прав работников, в том числе в сфере охраны труда.
Также работодателем не были определены сроки и график проведения работ по оценке рабочих мест по условиям труда, не составлен перечень рабочих мест организации, не утвержден перечень рабочих мест, на которых будут исследоваться условия труда, гражданско-правовой договор на проведение специальной оценки труда не заключен.
В связи с выявленными нарушениями законодательства о труде в отношении юридического и должностного лица общества возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение.
По результатам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 80 тыс. рублей.
Одновременно руководителю местной компании внесено представление об устранении нарушений законодательства о труде, которое рассмотрено и удовлетворено. Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Иван КРЫШАН.
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