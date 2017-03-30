На владивостокскую компанию возложили штраф в размере 50 тыс. рублей

За непредоставление своих учредительных документов в прокуратуру, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Ленинского района города Владивостока в рамках проверки исполнения законодательства о государственной регистрации юридических лиц направила требование в местную компанию о предоставлении соответствующей документации об этом юридическом лице (организационные документы, Устав компании, документы бухгалтерской отчетности).

Истребованные документы в сети «Интернет» не размещены, общедоступными способами ознакомиться с ними не представлялось возможным, в связи с чем руководителю общества было вручено требование о предоставлении сведении и документов в порядке Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Между тем, исполнение законных требований прокурора обеспечено не было. Учитывая данные обстоятельства, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающее из его полномочий.

Информацию о данной компании и предполагаемых нарушениях прокурор направил в налоговый орган для принятия мер реагирования в рамках представленных полномочий.

Иван КРЫШАН.