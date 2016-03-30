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Глава СУЭК: Конъюнктура сейчас достаточно слабая
ОАО «СУЭК», крупнейшая угледобывающая компания России, планирует сохранить экспорт угля в текущем году на уровне 2015 года, пишет Деловая газета «Золотой Рог». «Все будет зависеть от конъюнктуры, она не очень благоприятная», - сообщил президент ОАО «СУЭК» Владимир РАШЕВСКИЙ.
По его словам, структура реализации угля принципиально не меняется. «Внутренний рынок у нас в стране очень стабилен, его колебания зависят в основном от климатических изменений, высокая или низкая вода в Сибири и на Дальнем Востоке, холодно или чуть теплее зимой, но в целом этот объем у нас в стране с точки зрения потребления стабилен. Мы в год на внутренний рынок поставляем чуть более 50 млн тонн. А с точки зрения экспорта объем поставок СУЭК на международный рынок превышает 40 млн тонн. Конъюнктура сейчас достаточно слабая, рынки в прошлом году с точки зрения объемов не выросли, и поэтому то, какое количество угля мы поставим на рынки в этом году, будет зависеть и колебаться в том числе от спроса», - сказал глава СУЭК.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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