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Владивосток ждет прихода французского ретейлера стройматериалов

30 Марта 2016, 11:00 | Приморье

Французский ретейлер стройматериалов и товаров для дома Leroy Merlin планирует за 5 лет увеличить число магазинов в России до 140. В 2016 году Leroy Merlin планирует открыть 15-16 магазинов, на 2017 год запланировано открытие магазинов в Хабаровске и Владивостоке, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«В планах развития компании - продолжать открытие магазинов в городах с населением более 400 тыс. жителей. Наша цель - открывать 20 магазинов каждый год», - сообщил гендиректор компании «Леруа Мерлен Россия» Венсан ЖАНТИ.

Вместе с тем он отметил, что реализация планов «зависит от того, как будет развиваться Россия».

На вопрос об особенностях ведения бизнеса в России Венсан Жанти ответил, что «специфика российского ретейла - низкий ценник каждый день». «Это другая бизнес-модель по сравнению с Европой», - сказал гендиректор, пояснив, что объем реализуемых на территории РФ товаров значительно выше, в то время как уровень маржи ниже.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: стройматериалы 



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