Свободному порту Владивосток грозит обезвоживание

Несмотря на неслабые коммунальные платежи, износ части снабжающих Владивосток водоводов приближается к 100 процентам

Во Владивостоке на прошлой неделе на перекрестке проспектов Красного Знамени и Океанского вновь копали. Правда, яму зарыли через день, но оставили разрушенным тротуар. Не заметно, чтобы что-то меняли, наверное просто искали прорыв, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

А ведь буквально полгода назад на этом перекрестке полтора месяца «Примводоканал» вел ремонт трубопровода. Все эти копания, с изменением схемы движения транспорта, пробками и неудобствами для пешеходов, являются обычным состоянием Владивостока, несмотря на смену времен и технологий.

Вспомнить хотя бы хорошо забытое старое

Интересуясь состоянием системы городского водоснабжения, корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» встретился с бывшим сотрудником треста «Подземстрой» Юлием РЫЛОВЫМ, который до 1993 года занимал там должность главного инженера, и получил много любопытной информации:

- В настоящее время по водоводам и тепловым сетям города заканчивается второй нормативный эксплуатационный срок. Они стоят до сих пор потому, что 30 лет назад по городу укладывались трубы с внутренней цементно-песчаной изоляцией. А такие трубы способны лежать в земле по 50 лет. Во Владивостоке до перестройки было уложено более 200 км таких труб большого диаметра, не считая более мелких.

С конца 90-х годов Владивосток сильно «расстроился», и уплотнился, нагрузка на старые сети выросла, а они по-прежнему держат. Но перестали использовать цементно-песчаную изоляцию трубопроводов, и это настораживает. Доказано, что такие трубы изнутри защищены от коррозии, так как на границе с металлом образуется щелочная среда, не обрастают, становятся чуть ли не вечными, к тому же они обеспечивают чистоту воды, постоянство гидравлических характеристик и экономию электроэнергии от 20-40%.

Кладем без изоляции

- Сегодня стальные трубы укладывают в землю вообще без изоляции, если будут сомнения, можно предъявить такие объекты для обозрения, - говорит Юлий Рылов. - При строительстве водоводов к объектам АТЭС трубы везли с Урала в Москву, там изолировали полимерной изоляцией, после чего везли на Дальний Восток. Кроме дополнительных транспортных расходов, сама полимерная изоляция оказалась в семь раз дороже цементно-бетонной. К тому же она вредна для здоровья человека. Кроме того, на эту внутреннюю полимерную изоляцию производитель дает гарантию только на три года. Через полтора- два года внутренняя поверхность любого такого трубопровода станет рыжей и начнется обрастание стенок продуктами коррозии металла.

Ущерб от коррозии, по данным Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, проявляется в снижении пропускной способности воды на 42-60%. За этим следует перерасход электроэнергии на прокачку воды, дополнительные затраты на ремонт трубопроводов. Это проблема не только Владивостока или других российских городов. Недаром в мире велись и ведутся поиски технологий, увеличивающих сроки эксплуатации трубопроводов. Причем любых, не только водоводов или теплотрасс. Свои проблемы у нефте- и продуктопроводов.

- Идея наносить цементно-песчаное покрытие на внутренние поверхности труб принадлежит американцам. Они начинали штукатурить трубы вручную. У нас придумали автоматическое устройство, которое запускается в трубу, в том числе и в действующий трубопровод, - рассказал Юлий Рылов. - Оно позволяет с минимальными затратами восстанавливать трубы, лежащие в земле, не проводя масштабных раскопок, сопровождаемых дополнительными затратами. - Специальная фреза зачищает трубы внутри, и потом автоматически на них наносится цементно-песчаное покрытие. В стендовых условиях на изоляцию трубы длиной 12 метров уходит 10-12 мин.

Представляете, в трубу диаметром от 150 мм и до 1400 мм заходит такая машина и наносит покрытие толщиной от 8-16 мм?

Пока есть все, кроме желания

В советское время по заказу треста «Подземстрой» машины для нанесения цементно-песчаной изоляции изготавливались в Приморском крае на заводах ВПК, причем не только для нужд края, но и по заказу других регионов.

- К моменту приватизации треста, а она состоялась в 1991 году, Владивосток был первым городом в СССР, который использовал внутреннюю защиту трубопроводов от коррозии. Технология была выставлена на ВДНХ СССР и получила золотую медаль. После выставки более двадцати городов Союза оформили лицензионные договоры, а по указанию мэра Санкт-Петербурга Анатолия СОБЧАКА во Владивосток приезжала целая делегация, чтобы увидеть, как она работает, - рассказывает Рылов. - Сегодня во Владивостоке не осталось ни одной такой машины. Все завершилось с приватизацией треста. Но производство оборудования можно восстановить. Для этого не нужны никакие импортные детали, сохранилась вся документация.

Такое производство под силу любому действующему в крае предприятию ВПК, нужен только заказ. Но пока мы слышим лишь, что износ внутриквартальных городских водоводов составляет 60-70%. Что второй водовод, построенный в 1977-78 годах, после зимы, когда воду во Владивосток возили танкерами, изношен на 100%. Заявляя об этом на сайте, руководство Примводоканала предлагает тем самым властям подумать о повышении тарифов. Хотя при отсутствии балансовой стоимости данного водовода, а значит, и необходимости платить налог на имущество второй водовод продолжает зарабатывать деньги...

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.