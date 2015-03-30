В Приморском крае выросло число предпринимателей

В Приморье в прошлом году выросло число предпринимателей. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина 30 марта в ходе ежегодного отчет участникам краевого Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Так, сегодня в Приморье работают 106 874 единицы предпринимательской деятельности. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 2 931 единицу. Из них 82,8 тысяч – субъекты малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2014 годов количество субъектов этой категории увеличилось на 1 278 единиц.

Кроме того, в Приморье в 2014 году отмечен рост числа индивидуальных предпринимателей – 102 процента.

Марина Шемилина отметила, что сегодня аппарат уполномоченного работает во Владивостоке, проходят выездные мероприятия с участием бизнес-омбудсмена. Так, в прошлом году уполномоченный провела 20 выездных мероприятий в муниципалитетах региона. Их участниками стали более тысячи предпринимателей.

В районах края работают 26 общественных помощников бизнес-омбудсмена, 13 общественных приемных.

Бизнес-омбудсмен напомнила, что в прошлом году в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье поступило 282 обращения.

«Увеличилось количество предложений по внесению изменений в законодательство. Радует, что предприниматели не только сообщают о проблемах, но и предлагают пути их решения», – подчеркнула Марина Шемилина.

Среди важных вопросов бизнес-омбудсмен отметила рост числа внеплановых проверок субъектов предпринимательства. При этом число плановых проверок ежегодно снижается. Если в 2013 году прошло 11 330 плановых проверок, то в 2014 году их число составило 9 653. На 2015 год запланировано 9 064 плановых проверок.

«Однако число внеплановых проверок неуклонно растет. Это беспокоит предпринимателей. При этом невозможно объективно просчитать нагрузку на бизнес от внеплановых проверок, так как не все они контролируются прокуратурой», – акцентировала Марина Шемилина.

Участники Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае единогласно приняли отчет уполномоченного. Заместитель председателя совета Юлия Пак отметила, что сегодня для решения большинства вопросов. Волнующих бизнес-сообщество, необходима слаженная работа как аппарата уполномоченного, так и самих предпринимателей. В 2015 году эта работа будет продолжена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.