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"Город-2015" поможет приморцам найти свой дом
В этом году наша традиционная выставка "Город" будет интересна не только профессионалам-строителям, но и многим простым приморцам, которые мечтают о своем доме. А особенно - тем, кто уже получил участки земли под ИЖС по законам о предоставлении их для многодетных семей, молодых семей и семей с двумя детьми,
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», таких в Приморье сегодня уже около 6 тыс., а в перспективе участки получат не менее 60 тыс. человек.
Как сообщила генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр", заместитель председателя оргкомитета выставки Вера ЕРМИЛОВА, на выставке "Город" станет возможным решить целый комплекс вопросов, связанных с новым строительством. Прежде всего, найти подходящий проект и технологию, выбрать материалы и образцы оборудования, договориться о поставке выбранного домокомплекта с производителем, найти профессионального подрядчика, подключить к своей идее дизайнера помещений или архитектора-ландшафтника, получить массу советов и профессиональные консультаций от специалистов.
Особое внимание посетителям стоит обратить на строительные материалы. По сравнению даже с прошлой выставкой их обновление составит до 80%. Не по самому ассортименту, а в основном по характеристикам, которые значительно улучшились. И, что важно для божеской цены "квадрата", практически любой малоэтажный дом от фундамента до кровли можно построить исключительно из местных приморских строительных материалов. Наши производители в короткие сроки освоили такой ассортимент, который теперь позволяет полностью отказаться от дорогих импортных аналогов.
Будет представлен и импорт - особенно мебелью, сантехникой, другими материалами, пользующимися повышенным спросом. Китайские компании предложат системы "умного дома" и дизайна территорий.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Приморского края Елена ИВАННИКОВА, сказала, что посетители выставки смогут познакомиться с интересными проектами, которые в 18 раз на выставку "Зодчество" предоставят приморские архитекторы. Свои работы по малоэтажке покажут архитекторы и из других регионов. В работе выставки примут участие две ассоциации малоэтажников, нацеленные на интересы потребителей - это Национальная ассоциация малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) и Ассоциация малоэтажного индивидуального домостроения из Новосибирска.
В рамках выставки пройдет очередная Дальневосточная конференция по малоэтажному домостроению, круглые столы, семинары, посвященные этой теме. В этих мероприятиях примут участие представители краевой и муниципальной властей, которые ответят на больные вопросы ИЖС. Строительная неделя будет включать и такое интересное мероприятие, как выставка "АРХидея", которая на этот раз пройдет в кампусе ДВФУ на о. Русском и станет уже международной. По пути к ней желающие смогут посетить новую выставку малоэтажного домостроения на ул. Катерной, организованную департаментом градостроительства края.
Интересной "Город-2015" обещает быть и для тех, кто занимается строительством широкого спектра объектов гражданского назначения, реконструкцией, ремонтом зданий и сооружений, устройством сетевых объектов и систем, дорожным строительством, объектами специального назначения и т.д.
Как отметили представители оргкомитета, подготовка к выставке "Город-2015" идет успешно. Уже на сегодня количество заявленных участников в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Притом, что площадь экспозиции внутри помещения увеличилась вдвое, а под открытым небом в 10 раз. За месяц до открытия в зале спорткомплекса вакантными остаются всего около полутора десятка выставочных мест. Парадокс, но кризис на выставке сказался лишь тем, что среди ее участников заявлено много новых компаний, с которыми приморцы еще незнакомы.
Напомним, что выставка "Город-2015" пройдет во Владивостоке с 22 по 24 апреля в КСК "Фетисов Арена". Для удобства ее посещения из центра города, от Семеновской площади, с интервалом в полчаса в режиме экспресса будут ходить автобусы.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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