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В Приморье открыты первые единые центры оплаты услуг ЖКХ
Группа «РусГидро» на прошлой неделе открыла первые в Приморском крае единые расчетно-информационные центры (ЕРИЦ) во Владивостоке и Артеме. До конца года ПАО «ДЭК» откроет ЕРИЦ в Уссурийске. По факту, энергетики рассчитывают за три года охватить сетью таких центров весь край.
Одним из первых посетителей Центра во Владивостоке стал губернатор Олег КОЖЕМЯКО, который лично проинспектировал новые технологии.
«Здесь можно не только оплатить коммунальные услуги, но и выяснить все вопросы по платежам, передать показания приборов учета, а также приобрести их. Для удобства посетителей помещения разделены на зону очного обслуживания, самообслуживания, интерактивных и дополнительных сервисов, кассы и детский уголок. Управляет клиентским потоком электронная очередь», – рассказал главе региона генеральный директор АО «Энергосбытовая компания РусГидро» Владимир КИМЕРИН.
Высокотехнологичные центры обслуживают население по принципу «единого окна», предлагая широкий спектр удобных способов оплаты жилищно-коммунальных и других услуг без комиссии, а также дополнительные сервисы по установке и обслуживанию приборов учета, реализации электротехнической продукции. ЕРИЦ Владивостока будет работать с населением и исполнителями коммунальных услуг – УК, ТСЖ, ЖСК. В ЕРИЦ Артема дополнительно организована зона обслуживания юридических лиц-предприятий городского расчётно-контрольного центра.
Посетители ЕРИЦ могут получить консультации по всем вопросам, связанным с оплатой горячего водоснабжения, тепловой и электрической энергии, а также состоянием лицевого счёта, сверкой начислений и оплат, и передать показания приборов учета. В перспективе ПАО «ДЭК» (входит в группу «РусГидро»), оператор программы ЕРИЦ на Дальнем Востоке, планирует осуществлять начисления и принимать платежи и за другие жилищные и коммунальные услуги.
«Это новый шаг в обслуживании клиентов, причем как для простых жителей, так и для ресурсоснабжающих организаций. Именно за такими центрами - будущее. Надеюсь, что подобные офисы появятся во всех городах Приморья», – заявил глава региона.
«РусГидро» приступило к реализации проекта создания единых информационно-расчетных центров в регионах присутствия энергосбытовых компаний группы в 2016 году. Пилотным регионом стал Красноярский край. Первый на Дальнем Востоке единый расчетно-информационный центр был открыт ДЭК в городе угольщиков - Райчихинске.
На фото: Клиентов новых центров встречает отзывчивый персонал
Фото ДЭК.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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