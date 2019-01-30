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Землю в Приморье разбирают гектарами
Приморским край лидирует по спросу на землю среди участников «дальневосточного гектара»
Уже более 13,7 тысячи участков по программе «Дальневосточный гектар» выдано Приморским краем, пишет газета" Золотой Рог".
По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, в 2018 году было получено от граждан 5 251 заявление на предоставление «дальневосточного гектара», из них принято 5 240. За это же время 5 029 выданных участков были поставлены на кадастровый учет, зарегистрировано 5 036 договоров.
К настоящему времени с июня 2016 года, когда закон о дальневосточном гектаре вступил в силу, в Приморье желающим выдано уже свыше 13,7 тысячи гектаров и более 2,2 тысяч участков готовятся к выдаче в настоящее время.
Специалисты Управления отмечают, что «дальневосточный гектар» продолжает пользоваться большим спросом у участников программы. Заявки на предоставление участков и регистрацию договоров безвозмездного срочного пользования ими поступают от жителей всех субъектов РФ, и каждая пятая – из регионов, находящихся за пределами ДФО. При этом решений об отказе в государственном кадастровом учете земельных участков, предоставленных по программе, в минувшем году не принималось, а отказов в госрегистрации договоров было всего девять. Сама процедура госрегистрации договоров сейчас составляет всего пять рабочих дней.
Приморье в настоящее время является лидером по предоставлению участков по программе «Дальневосточный гектар» среди регионов ДФО. Следом за Приморьем идут Хабаровский край (9,4 тысяч), Саха-Якутия (9,3 тысяч) и Сахалинская область (8,3 тысяч) соответственно.
В этом году дальневосточные гектары начнут выдавать новые субъекты федерального округа – Бурятия и Забайкальский край. С июля – жителям только своих регионов, с 1 февраля по 1 августа 2020 года – уже всем желающим дальневосточникам, а с 1 августа 2020 года – любому гражданину России.
Кстати, Президент РФ Владимир ПУТИН в конце минувшего года подписал закон, расширяющий действие программы «Дальневосточный гектар», и в этом году ее впервые смогут воспользоваться участники Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в РФ. Из других изменений стоит отметить ужесточение требований по конкретному пользованию гектара в соответствии с назначением предоставленной земли и – возможность оформления участка в собственность досрочно, если человек построит на гектаре свой дом до истечения срока бесплатного пользования выданным участком. Впрочем, пользователь гектара в будущем сможет выбирать, что ему удобнее – получение прав собственности или оформление длительной аренды.
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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