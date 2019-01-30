Tele2 под сильной рукой

В 2019 году телеком-рынок ожидает переформатирование – госоператор «Ростелеком» может довести свою долю в ООО «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги связи под брендом Tele2) до контрольной, выкупив часть долей у банка ВТБ. Эксперты считают, что это придаст новый импульс развитию Tele2, уже давно успешно конкурирующей с лидерами рынка.

На данный момент ПАО «Ростелеком» владеет 45% ООО «Т2 РТК Холдинг», остальные 55% принадлежат Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея МОРДАШОВА, 10% - банку «Россия» Юрия КОВАЛЬЧУКА.

«Конфигурация сделки окончательно еще не определена, но «Ростелеком» планирует увеличить свою долю, выкупив пакет у ВТБ, у которого останется небольшая доля», - уточнил один из источников «Коммерсанта».

Бывший зампред правления ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ, сразу после своего назначения президентом «Ростелекома», заявил о возможности получения контроля над Tele2. Однако в дальнейшем он изменил свою позицию.

«Много раз говорил, что для нас важнее содержание, а не форма. Содержательная задача всех акционеров - сделать Tele2 эффективной компанией. Команда Tele2 добилась хорошей динамики по важнейшим показателям. Поэтому сегодня на повестке дня вопрос увеличения нашей доли не стоит. Нас очень радуют результаты Tele2, которая показывает просто выдающиеся результаты по росту выручки, и что самое главное - по маржинальности. У них маржинальность по EBITDA за восемь месяцев текущего года превысила 25%. Думаю, что по итогам 2017 года мы увидим Tele2 совершенно другой компанией, чем два года назад. Я имею в виду финансовые метрики», - говорил г-н Осеевский в начале марта 2017 года.

ВТБ выкупил бизнес шведской Tele2 в России в 2013 году за $2,4 млрд. При этом банк взял на себя долг оператора в размере $1,15 млрд. В том же году ВТБ продал 50% Tele2 структурам банка «Россия» и г-на Мордашова. В 2014 году произошло объединение Tele2 с мобильными активами «Ростелекома», в результате было образовано ООО «T2 РТК Холдинг», в котором «Ростелеком» получил 45%.

Генеральный директор Tele2 Сергей ЭМДИН на полях IV Восточного экономического форума сообщил газете «Золотой Рог», что оператор в 2020 году планирует запуск сети в Хабаровском крае.

«Для нас это очень интересный регион, и мы это предметно обсуждаем с акционером. По планам, стройка начнется в следующем году (в 2019 году – Прим. авт.), коммерческий запуск - в 2020 году», - сказал глава компании.

Также в планах Tele2 - как минимум на 20% увеличить количество базовых станций по Приморью.

«Крупные населенные пункты в Приморье связью уже полностью обеспечены. Поэтому сейчас нас, в первую очередь, интересует покрытие рекреационных зон, например, в Хасанском районе. Строительство уже идет, ориентировочно через год количество базовых станций там увеличится», - пояснял директор приморского филиала Tele2 Андрей ШМАЛЕВ.

Отметим, что Tele2 рассчитывает в течение ближайшего года распространить проект в области цифровой медицины, реализуемый в партнерстве с компанией DOC+, на все крупные населенные пункты РФ.

Tele2 в июне прошлого года запустила проект в области цифровой медицины в партнерстве с DOC+. Приложение, устанавливаемое на смартфон, позволяет удаленно консультироваться с врачами. Можно выбрать формат взаимодействия с врачом: чат, аудио- или видеозвонок.

Среднее время консультации - 28 минут. Самые популярные специализации врачей - это терапевт/педиатр (57%), гинеколог (20%) и гастроэнтеролог (8%). Основные темы вопросов - расшифровка анализов, на них приходится примерно треть обращений. Также за консультациями пользователи часто обращаются в путешествиях, например, когда родителям необходимо задать специалисту вопрос о здоровье ребенка.

«Телемедицина - еще довольно новая тема для российского рынка. Есть много законодательно нерешенных вопросов. Но, тем не менее, она становится все более и более популярной, особенно для жителей некрупных населенных пунктов, где доступ к качественной врачебной помощи - важная составляющая часть жизни. Современные технологии позволяют получать эту помощь в удаленном режиме, никуда не выезжая», - говорит глава Tele2.