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В Большом Камне будет возрожден завод "Восток"
АО «Дальневосточный завод «Звезда» (Большой Камень, на его базе строится судостроительный комплекс «Звезда») подготовило план развития площадки бывшего завода судового оборудования (ЗСО) «Восток» - достроечной базы ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ).
ДВЗ уже разработал комплексную программу реконструкции (КПР), уточнив план и схему размещения объектов, разработал проектную документацию. В 2019 году предприятие планирует активно вести строительные работы.
В материалах ДВЗ «Звезда» указано, что компания за 200 млн рублей приобрела ЗСО «Восток» у «Амурского судостроительного завода» (на тот момент находился в первой стадии банкротства - наблюдении).
ЗСО «Восток» с 60-х годов входило в состав АСЗ. Завод имел ограничение по строительству судов, связанное с глубиной фарватера реки Амур, габаритами эллингов и устройствами спуска на воду, поэтому достроечная база находилась в Большом Камне, где имеется выход в море. Так как завод продолжает строить суда и имеет потребность в достроечной базе, он арендовал у «Звезды» ЗСО «Восток».
В программу реконструкции завода включен проект «Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ (дизельные и атомные подводные лодки) третьего и четвертого поколений. В рамках этого проекта предполагается реконструировать пять зданий бывшего завода «Восток» и построить новые здания складского хозяйства на той же площадке.
«Полным ходом идет реконструкция здания административно-бытового корпуса бывшего ЗСО «Восток»: демонтированы перегородки, утепляется кровля, на днях начнется монтаж окон пятого этажа, идут работы под установку грузового лифта. Если все пойдет по графику, то в мае этого года часть отделов, расположенных в здании заводоуправления, пере-
едут в новый административно-бытовой корпус», - приводит корпоративное издание ДВЗ «Звезда» слова заместителя директора по капитальному строительству - директора дирекции по модернизации и переносу мощностей Алексея УШАКОВА.
Территория, на которой расположен цех N4, будет отдана под стройку ССК «Звезда». В частности, на ней для заводского складского хозяйства будут построены три новых здания, и одно, реконструировано.
Также на территории бывшего «Востока» будет построен кузнечно-термический цех. Еще одно
трехэтажное здание будет построено на месте снесенной градирни, в него переедет персонал энергетического цеха N8.
«Буквально перед Новым годом получили рабочую и проектную документацию по реконструкции набережных 1, 2, 3. Сейчас документы в работе, будут систематизированы и направлены в заинтересованные цеха на согласование. В марте начнем выбор подрядчика для проведения строительно-монтажных работ», - отмечает г-н Ушаков.
Кроме того, запланированы строительные работы по энергообъекту N70 в районе набережной N1, готова рабочая документация на объект N250, куда переедет цех N3. Также согласована планировка объекта N214 для размещения служб, которые должны находиться за территорией физической защиты - это здание будет построено на месте проходной «Восток».
Согласно плану закупок ДВЗ «Звезда» на 2019 год, модернизация площадки обойдется как минимум в 27,6 млрд рублей. Больше всего средств заложено на реконструкцию глубоководных набережных: на набережную N1 - 2,757 млрд рублей; на набережную N2 - 6,118 млрд; на набережную N3 – 5,182 млрд.
Из материалов госзакупок следует, что площадка под проект «Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвертого поколений ДВЗ «Звезда» имеет площадь около 17,2 га.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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