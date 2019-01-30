Владивосток утер нос Хабаровску

Самые дорогие квартиры предлагаются в новой столице ДФО

Безусловно, есть среди нас особая категория людей, которая нацелена на покупку самого дорогого, что им предлагают. Однако недобросовестные информаторы почему-то пытаются вводить их в заблуждение. Так, специалисты ЦИАН, анализируя вторичный рынок жилья Дальнего Востока, предположили, что самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке сегодня находятся в Хабаровске, а не во Владивостоке.

Анализ предложений по этому типу квартир по Владивостоку по базе электронного ресурса "Фарпост" показывает, что ситуация обратна. Самые дорогие однокомнатные квартиры Хабаровска в настоящее время предлагаются не дороже 7,750 млн рублей. Именно по такой цене выставлена квартира площадью 57 кв. метров на ул. Калинина. А во Владивостоке сразу шесть однокомнатных квартир предлагаются по цене свыше 8 млн рублей. Самая дорогая – за 8,9 млн рублей на ул. Тигровой.

Впрочем, если говорить об общем рынке жилья, включая и новострой, то самыми дорогими предлагаемыми квартирами во Владивостоке являются однушки в строящемся жилом комплексе "Аквамарин". Планка по ним находится в пределах 13 млн 752,648 тыс. рублей. И это без отделки самой квартиры, и в доме, который в этом году еще не сдается.

Что и почем

Если же говорить о других самых дорогих объектах недвижимости в многоквартирных домах Владивостока, предлагаемых на общем рынке (вторичном + новострой) жилья, то картина следующая.

Самым дорогим предложением по отдельной комнате стоит считать помещение в так называемой "сталинке" на ул. Зои Космодемьянской на Чуркине площадью 34 кв. метра, которая выставлена за 3,2 млн рублей. Год постройки дома – 1953-й.

Наиболее дорогая гостинка предлагается от застройщика в доме на ул. Можжевеловая – компанией "Новый дом Плюс". Помещение 22 кв. метра, выполненное "под ключ", выставлено за 3,414 млн рублей.

Среди двухкомнатных дороже всего предлагается квартира площадью 165 кв. метров в недавно сданном клубном доме "Gavan Residence" на ул. Станюковича – 44,9 млн рублей. Состояние квартиры – "после строителей", то есть еще требуется приличная отделка и дорогая обстановка.

Из "трешек" лидером по цене сейчас является шикарная квартира площадью 257 кв. метров за 67 млн рублей в доме 2004 года постройки на улице Тигровой – с мебелью по индивидуальным заказам и германской бытовой техникой.

Куда скромнее самое дорогое предложение по 4-комнатной квартире. В так называемом ЖК "Орлиное гнездо" на ул. Аксаковской, 1 такая квартира площадью 160 кв. метров продается за 37,9 млн рублей. В цену входит не только оригинальная отделка по дизайн-проекту, мебель и бытовая техника, но и два парковочных места в теплом паркинге, плюс отдельная кладовая площадью 14 кв. метров.

Пятикомнатная квартира площадью 231 кв. метр в доме постройки 2008 года на ул. Посьетской, 10 предлагается за 37,9 млн рублей. О состоянии квартиры можно только гадать, поскольку предложение сопровождают исключительно виды из окон. Однако мебель и бытовая техника в придачу также предлагаются.

Из шестикомнатных и более квартир самыми дорогими на сегодня являются две в новом доме, введенном в прошлом году по Некрасовскому переулку, 28. Оба объекта выставлены по цене в 60 млн рублей. При этом один - площадью 290 кв. метров, второй – 237 кв. метров. Больший продается частным лицом, меньший – агентством недвижимости. Состояние обоих – "после строителей".

Надо отметить, что в базе ЦИАН присутствуют цены на квартиры лишь по 8 новостроям Владивостока. И по нескольким объектам, которые сегодня составляют конкуренцию ЖК "Аквамарин", таких данных в базе нет. Притом что нет сомнений, что этот жилой комплекс является одним из лидеров Владивостока по ценам предложения.

Шикарная "трешка" за 67 миллионов в этом доме.



Без четырех башен

ООО СП "Строитель" уже сообщало, что этот застройщик отказался от планов строительства четырех из пяти небоскребов ЖК "Аквамарин", предусмотренных ранее по проекту. Сейчас на единственном оставшемся доме после завершения монолитной коробки началось остекление окон.

Представитель компании ООО СП "Строитель" отметил, что в связи с планами строительства городом детского садика в районе бухты Федорова застройщику пришлось отказаться от строительства остальных башен, ранее предусмотренных проектом первой очереди строительства.

Газета "Золотой Рог" отмечает странность этого решения. Во-первых, ранее проектом жилого комплекса было предусмотрено размещение нескольких групп детского дошкольного учреждения в нижних этажах комплекса. Это сохраняется и в усеченном проектном решении по одному строящемуся сейчас дому. Во-вторых, исключение из проекта большой площади квартир резко снижает его эффективность, и эффективность всей будущей застройки в этом месте. В-третьих, судя по данным застройщика, только за полтора месяца с начала продаж потребителями было востребовано 45% строящегося двухсекционного небоскреба высотой в 155,5 метров.

Известно, что застройщик после завершения строительства "первого на Дальнем Востоке и в Сибири небоскреба" собирается сосредоточить усилия на второй очереди проекта "Аквамарин", предусматривающей развитие на берегу бухты Федорова многофункциональной нежилой зоны с приоритетом на строительство рекреационных объектов.

Московский перекос

По данным ЦИАН, покупатель самой дорогой квартиры в ЖК "Аквамарин" без проблем сможет позволить себе покупку квартиры площадью 150 кв. м. за 43,62 млн рублей в ЖК "Level Barvikha Residence", ставшей бронзовым призером рейтинга. Этот комплекс строится сейчас в Подмосковье вблизи Рублево-Успенского шоссе.

А вот 256 кв. м в жилом комплексе "ESPER CLUB" в Санкт-Петербурге покупателю квартиры в "Аквамарине" вряд ли будет по карману – 256 млн рублей. И абсолютно заоблачной представляется цена "золотого" пентхауса площадью 266 кв. метров за 664,03 млн рублей в ЖК "Полянка/44" в Москве, который столичные строители собираются ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года.

На верхнем фото: Однокомнатные квартиры в жилом комплексе "Аквамарин" (первоначальный эскиз) бьют все рекорды по стоимости на Дальнем Востоке.