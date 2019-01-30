Укус ящура

Одно из успешных приморских предприятий обнулили в один день

В Приморском крае - очередная эпизоотия ящура свиней с тяжелыми последствиями и огромными убытками. Прошлая ящурная история почти пятилетней давности была едва ли не самой громкой и уж наверняка самой грязной в истории животноводства края, породившей ощущения банальной расправы с неугодным кому-то в высоких краевых кабинетах сельхозпроизводством и оставившей при этом за скобками вопросы обеспечения безопасности в этой чувствительной для животноводства области.

Бывший генеральный директор предприятия "Спасский бекон" Сергей ДЕРКАЧ рассказал газете "Золотой Рог" о последствиях той истории и дал свою оценку сегодняшним событиям.

- Сергей, чем закончилась история с последствиями эпизоотии 2014 года?

- Когда в 2014 году возникла эпидемия ящура, обвинили "Спасский бекон" и меня лично во всех бедах. Иски в суд в отношении нашего предприятия подали и ВСК, и администрация Приморского края. На основании решений судов деятельность предприятия запретили, наложили кучу арестов. В конце концов я пошел с встречными исками, защищался, обращался в прокуратуру Приморского края, генеральную прокуратуру РФ. Как результат моих обращений у меня на руках есть документ о том, что меры прокурорского реагирования в отношении нас были приняты необоснованно. А обоснованием для их принятия были недостоверные сведения, предоставленные в органы прокуратуры со стороны главы администрации Спасского муниципального района Л. ВРАДИЙ, за что ее привлекли по ст. 19.7 к административной ответственности. Целых 300 рублей госпожа Врадий заплатила штрафа. Мы взыскали денежные средства с администрации за счет казны. Нам их выплатили. Избивали нас публично, с привлечением правоохранительных органов и прессы, но восстановление наших прав и выплата компенсаций прошли тихо и незаметно.

В общем, четыре года назад обвинили нас. В судах подтвердили, что обвинение было ложным. Все обвинения были сняты. Спустя четыре года на сцене те же самые лица, тот же главный ветеринар края, тот же "Мерси Трейд", только "Спасского бекона" больше нет. Я хоть правду свою и нашел в судах, но только бизнес потерял. Предприятие в банкротстве. Проходит четыре года, "Спасского бекона" больше нет, а у них опять ящур. И опять тип "О" со всеми последствиями изъятия поголовья. Сейчас кто виноват?

- Кто виноват, на ваш взгляд, в этих эпизоотиях?

- Мне кажется, что и в 14 году, и в 18-19 году виноваты ветеринары. Такие огромные фермы строятся в трансграничной зоне, в непосредственной близости к пунктам пропуска, которые не оборудованы, где ничего не обрабатывается. Здесь куча китайских ферм, международный аэропорт Владивосток, 5 пунктов пропуска через госграницу в Китай, пункт пропуска в КНДР. Вообще проходной двор. И вот здесь непосредственно возле госграницы согласовываются, строятся не маленькие фермы на 30-50 тыс. голов, а на сотни тысяч. При этом не вакцинируется поголовье. Ведь ни одна китайская ферма у нас не заболела ящуром, ни в этом году, ни в 2014 году. Потому что они вакцинируют поголовье. Здесь на их фермах присутствуют китайские ветеринары, и они принимают все необходимые меры. А наши чиновники за счет бюджетных средств ничего не делают. Мне кажется, это преступная халатность.

- Вы говорите, что вам компенсацию через суд выплатили. Почему вы связываете конец вашего предприятия с теми убытками, если они были вам компенсированы?

- Ложно обвинив нас в распространении эпизоотии ящура и возбудив уголовное дело, местная власть через суд запретила эксплуатацию фермы. Они отменили все разрешения на строительство, отменили все разрешительные документы. Вдруг из свинофермы у меня появились объекты незавершенного строительства – ферма и бойня. Мне предстояло сделать новые проекты, получить новое разрешение на строительство и по-новому ввести объекты в эксплуатацию. А до этого момента я не имел права в принципе работать. Служба судебных приставов строго следила за этим. В тот момент, чтобы возобновить работу фермы и бойни, я заплатил безумные деньги, это были десятки миллионов рублей. Составил новую проектную документацию, экспертизу проекта, получил разрешение на строительство. Все привел в соответствие. И пришел с актом ввода в эксплуатацию. Мне по разным формальным основаниям так в эксплуатацию эти предприятия и не ввели. Что бы я там ни пытался сделать, я не смог ввести предприятия в эксплуатацию.

Когда я обратился в прокуратуру РФ и к президенту России, провели очередную проверку, новую, уже по указанию из Москвы. И дали мне ответ о том, что меры прокурорского реагирования были приняты необоснованно. То есть все эти запреты, отмены разрешения на строительство и все остальное были не обоснованные! Тем не менее, факт свершился - они были приняты, и мне запретили работать. Соответственно, выплатив мне 46 млн. рублей через суд, они не компенсировали всех расходов, если только поголовье стоило сотни миллионов. Этих денег хватало, может, только на то, чтобы зарплату закрыть, и на текущие платежи. Но когда у тебя действующее предприятие отстроенное, и тебе его просто взяли и обнулили в один день, этих денег не хватит ни на что.

- Но ведь тогда, сообщая в СМИ каждый раз об уголовном деле, ссылались на некий документ, подписанный комиссией во главе со специалистами из Владимира.

- В журнале "Ветеринария" №8 за 2015 год в статье "Ящур свиней в Приморском крае" авторы Мищенко А.В., Мищенко В.А., Караулов А.К., - лица подписавшие Аналитическую справку от 03.06.2014 года, которая легла в основу обвинения ООО "Спасский Бекон" в эпизоотии ящура в 2014 году, - приводят результаты эпизоотологического обследования, проведенного в мае – июне 2014 г. в неблагополучном по ящуру типа "О" приграничном с Китаем Спасском районе Приморского края. Описаны симптоматика болезни и патоморфологические изменения, выявленные у свиней разных возрастных групп. А также причины возникновения эпизоотии ящура в Приморском крае. Выводов и предположений относительно виновности ООО "Спасский Бекон" они не приводят, более того, авторы статьи указывают на странице 17, что, согласно результатам эпизоотического обследования, возможно предположить вероятность аэрогенного распространения возбудителя болезни с воздушными потоками, создаваемыми вентиляцией в ООО "Мерси Трейд", на ряд расположенных в непосредственной близости ЛПХ.

Я ж настаивал на всех этапах этой ситуации: "кровь возьмите у животных, чтобы выявить, были ли они больны, был ли у них вирус". Они так и не взяли кровь. И когда животных всех изъяли и уничтожили, в рамках уголовного дела возник вопрос: а где экспертиза, назначенная следователем? Не было. В материалах уголовного дела не было экспертизы по крови животных. Не было протокола осмотра места происшествия, вообще ничего такого не было. Но были пресс релизы, заявления о возбуждении дела. И его потом тихо- мирно прекратили. В судах было четко прописано, что обвинения в распространении ящура не основаны ни на нормах регионального законодательства, ни федерального. Эти суды закончились только в 2018 году. Нет нашей вины.

- Какая ситуация с предприятиями "Спасский Бекон" на сегодняшний день?

- В конечном итоге, несмотря на установленные факты отсутствия нашей вины, привлечения главы администрации Спасского района к административной ответственности за предоставление недостоверных сведений, повлекших необоснованные меры прокурорского реагирования, мы в итоге пришли к закономерному развитию ситуации – банкротству предприятия. Налоговая подала иск о банкротстве, банк заявил себя в качестве кредитора.

В нашей жизни начался новый этап. В очередной раз нас вызывают в правоохранительные органы по заявлению конкурсного управляющего, начались многочисленные судебные разбирательства в отношении меня как поручителя предприятия. По большому счету, у меня нет претензий ни к банку, который инициирует всевозможные иски и действия против меня, ни к конкурсному управляющему, который с особым рвением исполняет все пожелания кредиторов. Они действуют согласованно, агрессивно, но стоит отметить, что все строго в правовом поле.

У меня совершенно другие вопросы. Работало предприятие, платило налоги, у людей были рабочие места. Теперь ничего нет. Кому стало легче? И вот, спустя четыре года, опять ящур. И опять на сцене все те же лица. Никаких мер так и не предпринималось, чтобы обеспечить безопасность поголовья края. Где персональная ответственность чиновников? И почему за халатность и некомпетентность местных чиновников от сельского хозяйства должны платить частный бизнес и государственный бюджет?