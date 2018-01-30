Рекордный турпоток из Японии и Республики Корея зафиксирован в Приморье

В Приморском крае подвели итоги 2017 года по количеству иностранных путешественников, посетивших регион

Самым массовым по традиции стал турпоток из Китайской Народной Республики, однако заметно увеличилось и число гостей, прибывших из Японии и Республики Корея. Как сообщили в департаменте туризма края, итоговые цифры посещаемости края жителями этих двух стран стали рекордными для региона.

По словам директора департамента Константина ШЕСТАКОВА, на протяжении последних десяти лет турпоток из Республики Корея в Приморье варьировался в районе 20-30 тысяч посетителей в год (исключение составил только 2016 год – тогда край принял более 50 тысяч гостей из этой страны), турпоток из Японии – в районе 7-10 тысяч. 2017 год стал для Приморья прорывным: край посетили около 100 тысяч путешественников из Южной Кореи и более 18 тысяч туристов из Страны восходящего солнца.

По мнению главы краевого департамента, рекордному росту показателей поспособствовала работа на разных направлениях.

«Например, мы вели активную деятельность по продвижению туристского потенциала региона на международных конгрессно-выставочных площадках, таких как Pacific International Tourism Expo (Владивосток), KOTFA (Сеул), Tourism Expo Japan (Токио), Taipei International Travel Expo (Тайвань), роуд-шоу «Visit Russia» в Токио, Сеуле, Осаке», – рассказал Константин Шестаков.

Также, по его словам, немаловажную роль в достижении рекордных показателей сыграло развитие круизного туризма с Японией и Республикой Корея. Лайнеры заходили во Владивосток 15 раз, и абсолютное большинство пассажиров, находивших на борту морских гигантов, как раз были жителями этих государств.

Кроме того, в августе 2017 года в России начал действовать упрощенный визовый режим, позволивший гражданам 18 стран, в том числе японцам, посещать территорию Свободного порта Владивосток по электронной визе.

«Приморье стало первым регионом, протестировавшим новую систему. Благодаря данной привилегии край получил возможность привлечь на свою территорию дополнительно почти 1,5 тысячи путешественников из Страны восходящего солнца», – подчеркнул глава департамента туризма Приморья.

Отметим, в целом с января по декабрь 2017 года Приморский край посетили более 640 тысяч гостей из разных стран, по отношению к аналогичному периоду предшествующего года прирост составил 13%.

Напомним, 2017 год стал знаковым для туристской сферы Приморья. Во-первых, вступил в силу федеральный закон об электронной визе, в соответствии с которым в Приморье въехали около четырех тысяч гостей из 13 стран. По мнению экспертов, упрощенный визовый режим должен стать одним из драйверов развития туристской отрасли региона. Во-вторых, край принял рекордное количество морских лайнеров – 15. В-третьих, на территории Приморья проведено около 300 ярких событийных мероприятий, привлекших в край тысячи путешественников.

Показателем успешной работы региона по развитию туристской отрасли стало включение Приморья в ряд престижных рейтингов.

Так, в 2017 году край стал одним из лучших российских территорий по экологическому отдыху. Исследование провели Журнал National Geographic Traveler и национальный туристический портал Russia.travel.

Кроме того, Приморье впервые вошло в рейтинг EventsInRussia: край занял четвертую строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны. Однако самым важным достижением года стало признание края одним из лучших регионов России по темпам развития туризма. По итогам Всероссийского рейтинга, проведенного Министерством культуры России, край занял третью строчку, уступив первенство лишь Москве и Московской области.

Евгений СИДОРОВ.