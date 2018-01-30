Владивосток расширяет китайские гастрономические границы

Новый ресторан «Китайские истории», открывшийся в столице Приморья, позволил успешно соединить сильного российского партнера и крупнейшего игрока ресторанной индустрии Юго-Восточной Азии

Китай и Россия ежегодно укрепляют отношения. Между двумя странами происходит активный культурный обмен, который подразумевает не только духовное, но и вкусовое взаимообогащение. Приморский край в январе этого года дополнил гастрономическую картину. Теперь, помимо привычной кухни соседней провинции Хейлунцзян во Владивостоке появился первый ресторан, предлагающий попробовать на вкус южный Китай.

19 января состоялось открытие первого во Владивостоке ресторана современной китайской кухни «Китайские истории». Привычные приморцам блюда Поднебесной в новом заведении обретают южные нотки - в предложенных блюдах вкусовые ощущения насыщеннее, разнообразнее, а оригинальная подача приносит эстетическое удовольствие. О том, какие еще особенности были заложены в формат «Китайских историй», и почему концепцию ресторана пронизывают сингапурские настроения, рассказали Курт ВИ (Kurt Wee) - Президент Ассоциаций Малого и Среднего Бизнеса Сингапура, а также член многочисленных правительственных комиссий Сингапура; Эндрю ЧУ (Andrew Tjioe) - Вице-Президент Мировой Федерации Индустрии Китайской Кухни, Президент-Советник Сингапурской Ресторанной Ассоциации, Президент и основатель ресторанной группы TungLok, основанной в 1984 г. и Максим Лимаров - российский бизнес-партнер.

- Господин Ви, расскажите, пожалуйста, почему, говоря о ресторане «Китайские истории», мы говорим и о Сингапуре?

- «Китайские истории» - это проект между Россией и Сингапуром, который позволил успешно соединить сильного российского партнера и крупнейшего игрока ресторанной индустрии Юго-Восточной Азии. Почему проект возник именно между нашими странами? 72% населения Сингапура составляют этнические китайцы, а среди гостей и жителей этого крупнейшего торгового и финансового центра много иностранцев, которые любят вкусно и разнообразно поесть, выступая требовательными клиентами ресторанного бизнеса. На протяжении многих лет гастрономическая сфера развивалась в Сингапуре, следуя предъявляемым высоким стандартам к качеству еды и безопасности. Поэтому китайская кухня Сингапура представляет собой лучшие рецепты, высококачественные ингредиенты и самые современные технологии, которые сегодня будут представлены и в России.

- Господин Чу, хотелось бы услышать и ваше мнение как Вице-Президента Мировой Ассоциации Китайской Кухни по этому вопросу?

- Не все знают, что в Сингапуре лучшая китайская кухня, где еда проходит через призму интернационального видения, вбирая все самое лучшее. Многие из представленных в меню «Китайских историй» блюд прошли очень длинный путь, прежде чем попасть сюда. Их история началась в Китае, но затем некоторые из них становились популярны в Америке, в Англии, в России. Например, свинина в кисло-сладком соусе стала визитной карточкой любого китайского ресторана в мире, а цыпленок в апельсиновом соусе завоевал сердца американцев и австралийцев. И мы хотим продемонстрировать посетителям «Китайских историй» все многообразие китайской кухни, прошедшей интернациональный путь.

Досье "Золотого Рога": TungLok Group - группа ресторанов, основанная в 1984 году в Сингапуре. Организация была признана одной из крупнейших и ведущих ресторанных сетей в Юго-Восточной Азии. В настоящее время в состав входят более 40 ресторанов в Китае, Сингапуре, Индонезии, Японии и Вьетнаме.

Продолжая мысль Эндрю Чу, российский бизнес-партнер Максим Лимаров привел наглядное сравнение:

- Для того чтобы стало более понятно, хотелось бы провести аналогию с русской кухней, которая сформировалась во времена СССР. Так в русском ресторане посетитель может найти грузинские хинкали, украинский борщ, узбекский плов. Но для иностранцев все эти блюда бывших республик СССР будут объединены емким определением - «русская кухня». То же самое присутствует и в Китае: каждая провинция имеет свои гастрономические особенности и набор блюд. Во Владивостоке представления о китайской кухне складывались из блюд соседней провинции Хейлунцзян, самые популярные из которых габаджоу, жареный рис и салат Харбинский. На самом же деле китайская кухня намного многообразнее, и в нашем ресторане превалируют блюда южных провинций, прошедшие сквозь качественное сито Сингапура - города с высочайшими стандартами жизни.

- Один из основных принципов ресторана «Китайские Истории» - еда такого же качества и вкуса как в Сингапуре. Господин Чу, как вам это удалось?

- Это результат скрупулезной работы как российской, так и сингапурской команд. «Китайские истории» - очень сложный проект, и два года назад мы находились в некоторой растерянности, как именно его воплотить. Сложность начиналась с логистики. Во-первых, на кухне: для приготовления блюд необходимо использовать более 300 уникальных ингредиентов, большинство из которых должны быть импортированы из Китая, Гонконга и Сингапура. Во-вторых, пригласить поваров из теплого Сингапура в холодную Россию - это уже очень сложное дело. Мы также организовали полугодовое обучение российских поваров в заведениях нашей ресторанной группы в Сингапуре. В итоге, мы смогли создать сильную команду и решить все сложности. Попробовав еду в «Китайских историях», я могу с уверенностью сказать, что она не отличается от сингапурской - здесь все, как у нас дома. А для того, чтобы эта идентичность сохранялась и далее, в нашей компании работает специальный человек - хранитель вкуса, который раз в 4 месяца приезжает во все рестораны и пристально следит за стандартами приготовления.

- Господин Ви, а вы довольны качеством еды в «Китайских историях»?

- Мне очень нравится этот ресторан - он сделан в интересном, современном формате. И что меня особенно радует - вкус блюд действительно такой же, как в Сингапуре. А попробовав традиционные сингапурские блюда: чили-краба и черного перечного краба, я заметил, насколько качественные морепродукты во Владивостоке. Можно сказать, что эти блюда получаются в Приморье даже вкуснее, чем у нас дома.

Также отмечу, что правительство Сингапура поддерживает компании, которые строят бизнес в других странах, и российско-сингапурское сотрудничество имеет серьезные перспективы развития. «Китайские истории» на этом фоне становятся очень значимым символом взаимодействия между Россией и Сингапуром. Это не просто ресторан, а инструмент продвижения взаимоотношений и обмена культурными традициями между нашими странами. Мне бы также хотелось упомянуть, что это не первый пример российско-сингапурского сотрудничества.

У нас успешно развиваются совместные проекты, такие как аэропорты Владивостока, Сочи и Краснодара, управление которыми осуществляет сингапурская компания Changi Airports International.

Максим Лимаров:

- Я также хотел отметить, что мы уже более десяти лет сотрудничаем с нашими азиатскими партнерами, причем, в разных сферах бизнеса. Так, на данный момент совместно работаем в области инновационных биотехнологий. Мы также взаимодействуем с правительственными и общественными организациями Сингапура. Десять лет - достаточный срок, чтобы оценить это сотрудничество. Могу сказать, мы очень довольны совместной работой. Так что «Китайские истории» не единственный, но очень важный совместный проект.

Юрий РОГОВ.