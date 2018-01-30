Китайским металлургам готовят шлагбаум

Проект в Приморье угрожает российским сталеварам

Намерения китайской сталелитейной компании Debang Guangdong International (входит в гонконгскую Hebei Luanhe Industrial Group) о создании металлургического кластера на территории Приморского и Хабаровского краев с инвестициями более $5 млрд объективно столкнутся с трудностями – российские металлурги заранее испугались дальневосточного демпинга поднебесных сталеваров и начали готовить почву блокировке проекта. Китайцы же, на фоне ограничения объемов производства у себя на родине, даже готовы увеличить инвестиции, но гарантированно закрепиться на Дальнем Востоке.

При этом они готовы принять участие в модернизации завода «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии), чтобы свести конкуренцию к минимуму.

Китай - крайне прагматичная страна, а ее бизнес деньги на ветер бросать не любит. Китайцы не без основания видят успех проекта в льготных режимах территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), наличия в регионе развитой портовой инфраструктуры и низкой стоимости электроэнергии. При этом на первом этапе они готовы работать на рынки стран АТР и Юго-Восточной Азии (на Дальнем Востоке столько стали еще долго не понадобится), но в перспективе обязательно зайдут на российский рынок, а это уже другая история.

Что Китай предлагает кроме денег? Налоговые поступления и создание рабочих мест. Китайцы с привычной им широтой размаха заявляют, что проект принесет региону от 30 до 50 тыс. рабочих мест, но найти кадры на Дальнем Востоке для столь специфичного производства проблематично. А это значит, что соседи обязательно попытаются заманить в регион специалистов из других регионов, так как дать повышенную квоту на завоз китайской рабсилы им вряд ли позволят. По крайней мере, пока.

Мечты сбываются?

Впервые планы по созданию в Приморье экспортоориентированного кластера по глубокой переработке стали и производству сталелитейной продукции китайцы озвучили в декабре прошлого года на Дне китайского инвестора во Владивостоке. И сразу же получили поддержку (пока на словах) от вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА.

Проект презентовал президент Debang Guangdong Яо СЯОДУН, что говорит о серьезности намерений китайцев.

«Я из города Таншань провинции Хэбэй. В нашей провинции Таншань является крупным центром металлургической промышленности – более 80 крупных предприятий выпускают в год более 100 миллионов тонн металлургической продукции. Мы занимаемся этим делом уже более 20 лет. Люди моего поколения достаточно хорошо знают Россию и хорошо к ней относятся. Наша мечта, наш план – создать на территории Дальнего Востока металлургический кластер. Мы являемся инициаторами проекта. Но за нами стоит целый пул инвесторов, которые на нас смотрят, с которыми уже имеются договоренности о вхождении в проект на определенном этапе».

По его словам, инвесторами проекта могут стать Sinosteel Corp. (государственная сталелитейная корпорация Китая), Rizhao Steel Holding Group (частное сталелитейное предприятие, г.Жичжао) и Jianlong Group.

Досье "Золотого Рога": Hebei Luanhe Industrial Group основана в 1998 году. Направления деятельности компании включают металлургическую промышленность, производство цемента, недвижимость. Debang Guangdong основана в Гонконге в 2004 году.

«Наша стратегическая цель – создание здесь отраслевого промышленного кластера, в который будет вложено до пяти миллиардов долларов. Он будет включать в себя целую цепочку новой портовой инфраструктуры, складской и производственной. Территория Дальнего Востока, в частности Приморского края, обладает для реализации проекта всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь, незамерзающими портами, которые позволяют с нашей продукцией выйти на рынки третьих стран – стран Юго-Восточной Азии и Индии. Несомненно, мы воспользуемся льготным курсом, который дает предприятиям нашей отрасли наше правительство, а также российское», - сказал Яо Сяодун.

В качестве площадки в Приморье китайцам предложили рассмотреть порт Зарубино. Тот самый, с развитием которого не может справиться группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, очень надеявшегося на крепкое финансовое плечо китайских инвесторов.

Уязвимое место

«Прочувствовав тему», китайцы поспешили объявить, что созданная база будет обеспечена высокоэкологичным производственным материалом, который соответствует требованиям по охране окружающей среды в России.

«Это будет современное оборудование, которое мы планируем ставить на второй и третьей стадиях, когда увеличим производственную мощность до пяти миллионов и до 10 миллионов тонн в год соответственно», – обозначил Яо Сяодун.

Заявления заявлениями, но противники проекта явно будут разыгрывать экологическую карту. Китайские власти уже давно активно борются с подпольными сталелитейными заводами в Китае, работающими на угле. Конечно, в случае с дальневосточным проектом это будет куда более совершенное производство.

Интересно, что в самом Китае компании, которые четко соблюдают технические, технологические, а также экологические требования, получают поддержку от государства в виде дотаций и снижения пошлины для экспорта продукции. Те же компании, которые не уделяют должного внимания установленным требованиям и стандартам, вынуждены платить за энергоресурсы по завышенной цене.

Убрать конкурента

Но китайцы не были бы китайцами, если бы не просчитали все варианты. Спустя месяц после визита в Приморье стало известно, что Debang Guangdong International примет участие в модернизации завода «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии), владельцем которого с недавних порт является ООО «Торэкс-Хабаровск».

ГК «Торэкс» и Debang Guangdong пока подписали лишь соглашение о намерениях. Стороны планируют начать реализацию данного проекта в рамках уже имеющихся мощностей «Амурметалла» с последующей модернизацией завода и увеличением объемов производства. Проект направлен на выпуск продукции высокого передела с реализацией на внутреннем рынке России, в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

«В планах консорциума в десятилетней перспективе - выйти на производство 30 млн тонн металлопродукции в год, обеспечить работу производственно-сбытовой цепочки, которая включит в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом», - сказал Яо Сяодун, слова которого приводит Минвостокразвития.

Председатель совета директоров ГК «Торэкс» Павел БАЛЬСКИЙ говорит, что в настоящее время «Амурметалл» работает лишь в половину от своих мощностей. При этом завод имеет две производственные линии производительностью до 1 млн тонн металлопродукции в год каждая, а также располагает всей необходимой инфраструктурой, «позволяющей смело говорить о дальнейшем потенциале развития этой площадки», - отметил он.

Основными оппонентами китайского проекта выступают «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимира ЛИСИНА, «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктора РАШНИКОВА и «Северсталь» Алексея МОРДАШОВА. Они обоснованно полагают, что ввод новых мощностей приведет к серьезному обострению конкуренции и ценовым войнам.

Кстати, коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не так давно приняла решение о продлении до 2023 года действия антидемпинговой пошлины на металлопрокат с полимерным покрытием, производимый в Китае, сообщила комиссия.

Предыдущее решение о введении пошлины было принято в мае 2012 года. Пошлина была установлена в размере от 6,98% до 20,20% от таможенной стоимости в зависимости от предприятия-производителя и действовала до 30 июня 2017 года. В мае прошлого года действие меры было продлено на период проведения повторного антидемпингового расследования.

«Расследование показало, что текущая рыночная ситуация свидетельствует о чувствительности цен на металлопрокат, производимый в ЕАЭС, к объемам поставок из КНР и ценовой политике китайских производителей. Таким образом, в случае отмены пошлины, объемы ввозимого в ЕАЭС китайского металлопроката с полимерным покрытием по демпинговым ценам могут резко вырасти, что нанесет ущерб ряду отраслей экономики», - сообщила ЕЭК.

Партия сказала…

Намерения китайских металлургов идеально вписываются в стратегию переноса ряда производственных мощностей на Дальний Восток, которую в свою время так недальновидно озвучило Минвостокразвития России. Возможность экспорта производственных мощностей из Китая обсуждалась в апреле 2016 года на переговорах директора департамента Минвостокразвития Рустама МАКАРОВА с главой департамента развития промышленности Северо-Восточных провинций КНР Государственного комитета по развитию и реформе Чжоу ЦЗЯНЬПИНОМ.

«Речь идет о возможном переводе китайских предприятий на территорию Дальнего Востока с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических требований», - отмечалось в сообщении. Из него следует, что Китай выступил с инициативой по экспорту производственных мощностей в 12 приоритетных отраслях экономики. Речь идет о строительной индустрии, металлургии, энергетике, машиностроении, судостроении, химической промышленности, текстильной промышленности, цементной промышленности, сфере телекоммуникаций и сельском хозяйстве.

Сказано – делается. Власти Пекина к концу 2018 года намерены закрыть около 500 расположенных в черте города предприятий, сообщило на прошлой неделе государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» (Xinhua). К настоящему моменту известно, что закрыт будет ряд фабрик, чье производство сильно загрязняет окружающую среду. При этом в другие части Поднебесной будут вынесены порядка 40 госкомпаний и оптовые рынки.

«Надо всегда исходить из того, что китайцы более искушены в искусстве добиваться своей выгоды, чем вы. И они постараются развернуть ситуацию так, как вы даже не можете предположить, - и вы этого не заметите. Под маской неторопливости, упертости, непонятливости, неповоротливости чаще всего скрывается генетический опыт продвижения своих интересов, опыт, насчитывающий тысячелетия. Они просто ждут, пока выложите на стол все свои карты», - очень четко подмечает российский востоковед Алексей МАСЛОВ.

Досье "Золотого Рога":

«Амурметалл» - металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе было введено конкурсное производство, затем процедура неоднократно продлевалась. ООО «Торэкс» приобрело имущество ОАО «Амурметалл» в ходе торгов в форме публичного предложения в январе 2017 года за 1 млрд рублей.

ООО «Торэкс» - крупнейший на Дальнем Востоке металлотрейдер. Компания была образована в 2007 году. Сегодня группа компаний «Торэкс» - владелец 53-х ломозаготовительных и производственных площадок в ДФО с административным центром в Хабаровске. Действующее предприятие занимает только половину территории «Амурметалла» (около 175 га), где находится электросталеплавильный цех, сортопрокатный цех и цех подготовки лома. На остальной площади - законсервированные цеха, которые компания готова сдать в аренду другим инвесторам. «Торэкс» уже имеет статус резидента ТОР «Хабаровск» с проектом металлургического мини-завода стоимостью 4,7 млрд рублей, рассчитывает на включение в ТОР завода «Амурметалл».

Олег КЛИМЕНКО.