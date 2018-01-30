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Wi-Fi от "Ростелекома" появился ещё в 16 селах Приморского края
«Ростелеком» в Приморском крае запустил услугу «Wi-Fi в сельской местности» в селах Глазовка, Лесное, Марково, Тамга, Мысовой, Речица, Стеклянуха, Новороссия, Ясное, Суходол, Пуциловка, Баневурово, Бойкое, Невское, Красный Яр, Утесное. Точки доступа построены в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).
Проект устранения цифрового неравенства предусматривает строительство точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В целом по стране такие точки должны быть построены почти в 14 тыс. населенных пунктов.
Пользователь, находясь в зоне действия Wi-Fi и пройдя несложную процедуру регистрации, может подключиться к Сети. Интернетом могут воспользоваться владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств с модулем Wi-Fi. С августа 2017 года интернет в этих точках предоставляется бесплатно.
На сегодня в Приморском крае точки доступа построены в 51 населенном пункте.
«Проект устранения цифрового неравенства – одно из наших приоритетных направлений. По его итогам в крае доступом в интернет по технологии Wi-Fi будет обеспечен 121 населенный пункт с общей численностью населения более 44 тысяч человек», – отметил директор Приморского филиала Руслан Тулаганов.
Подробная информация об услуге представлена на сайте компании (www.rt.ru) в разделе «Wi-Fi сельской местности».
стелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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