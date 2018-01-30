Дальний Восток поворачивает "налево"

Рынок бьет мандраж: автодилеры Приморья фиксируют рост продаж, а вторичный рынок замер

Впервые после провального для автомобильной отрасли 2014 года аналитики отмечают рост этого рынка – за 2017 год продажи новых автомобилей увеличились почти на 11%. Общероссийское восстановление авторынка достигло и Приморья – местные автодилеры фиксируют рост продаж, хотя в числовом эквиваленте цифры выглядят очень скромными. А вот ситуация на вторичном рынке Приморского края оптимизма не вызывает – активность покупателей значительно упала.

По данным аналитического агентства «Автостат», в ДФО продажи новых автомобилей с января по сентябрь 2017 года составили 9 622 автомобиля. Руководитель «Сумотори-Авто» Сергей ВЕРКЕЕНКО отмечает, что в целом 2017 год показал хорошие продажи по сравнению с 2016 годом, а декабрь ознаменовался повышенным спросом.

Кредиты в помощь

«Подогревали интерес покупателей к дилерским автомобилям предновогодние акции: подарки, дополнительные скидки, специальные условия Trade-In. Как хороший инструмент в течение года показали себя и банковские продукты. Как правило, банки-партнеры заранее договариваются с дистрибьюторами о специальных программах, и автомобильный кредит получается для клиентов более выгодным. Насколько процент будет ниже зависит от этих договоренностей. Дилеры же получают готовый продукт, который анонсируют на конкретную марку. Эти продукты пользуются спросом: примерно половина продаж у нас происходит на кредитные средства», - говорит Сергей Веркеенко.

Досье "Золотого Рога": По данным аналитического агентства «Автостат», лидером дальневосточного рынка новых автомобилей является Toyota. С января по сентябрь 2017 года дилерам удалось реализовать 2329 машин под этой маркой, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Затем следует Nissan – 1094 машин (+2,6%), а замыкает тройку лидеров Lexus – 960 автомобилей (-4,9%).

По словам эксперта, в 2017 году интерес к новым автомобилям подогревался и информацией о планируемом увеличении цен. «Сейчас рынок бьет мандраж из-за утилизационного сбора: он может вырасти на 15% на транспортные средства, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну. Правительство тем самым подставляет подножку растущему автомобильному рынку, поэтому мы готовимся к увеличению цен. Открытым пока остается вопрос: насколько оно будет большим», – считает руководитель «Сумотори-Авто».

При этом новые автомобили на Дальнем Востоке и без увеличения цен не могли похвастаться демократичной стоимостью. Согласно результатам исследования «Автостат», в январе – октябре 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,33 млн рублей. При этом наибольший показатель зафиксирован в субъектах ДФО, среди которых лидером является Приморский край. В регионе средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составляет 2,32 млн рублей. Эксперты связывают это с тем, что покупатели отдают предпочтение более дорогим моделям, таким как Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и максимальным комплектациям.

Б/у переживает не лучшие времена

Как отметил Сергей Веркеенко, на рынок продаж новых автомобилей серьезно влияет ситуация в сегменте правого руля. «Автостат», исследуя рынок легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2017 года, выяснил, что в ДФО за год было реализовано 283,8 тыс. подержанных машин – на 2% меньше, чем в 2016 году.

Досье "Золотого Рога": По данным аналитического агентства «Автостат», лидером дальневосточного вторичного рынка является Toyota Corolla с показателем 18,4 тыс. единиц (-4%). Далее следуют еще две модели Toyota – Prius (10,3 тыс. шт.; +37%) и Mark (8,1 тыс. шт.; -6%). В пятерку лидеров попадают также Honda Fit (6,7 тыс. шт.; +4%) и Toyota Vitz (6 тыс. шт.; +2%).

Как рассказал продавец подержанных автомобилей Максим ПОПОВ, вторичному рынку Приморского края предновогодний период оживления не принес. «Ситуация очень тяжелая: мало покупателей, которые хотят приобрести автомобиль за деньги, большинство практикуют обмен с доплатой. Поток автомобилей с пробегом из Японии стремительно падает – после обязательного требования об оснащении системой «Эра-ГЛОНАСС» эта тенденция усугубилась. Введенный весной временный регламент хоть и позволил оформить «зависшие» на таможне автомобили, не дает никакой гарантии, что выданные ПТС не аннулируют позже. Да и сам регламент будет действовать до лета, а как потом начнет работать таможня, никто не знает», - говорит «серый» дилер.

Также по словам Попова, наиболее живой ценовой сегмент вторичного рынка Приморья – автомобили до 150 тыс. рублей. Все, что стоит дороже, может продаваться очень долго, и как показывает практика – продажу обеспечивает хорошая скидка продавца. «Эта ситуация началась не вчера и даже не в прошлом году, падение стало заметно еще в 2015 году. Сегодня мы видим только логическое продолжение этого процесса – пустой «Зеленый угол», наводненный предложениями популярный автомобильный портал и затаившиеся в ожидании хорошей скидки покупатели», – резюмирует Максим Попов.

Взгляд из-за правого руля

Василий АВЧЕНКО, журналист, автор книги «Правый руль»:

- Дальний Восток, хотим мы этого или нет, постепенно пересаживается за левый руль. Если еще 10, а тем более 15 лет назад праворульные машины преобладали на дорогах, то сегодня автомобильные ряды ДФО серьезно пополнились леворульными участниками движения. Одна из причин кроется в моде. Ее законодателями выступают состоятельные люди. И если 20 лет назад атрибутом уважающего себя коммерсанта был праворульный Land Cruiser, то теперь у этого атрибута руль с другой стороны. Подтверждает это и состав автомобильного потока – праворульных TLC-200 крайне мало в отличие от 100-х. Придерживается этой моды и корпоративный транспорт частных и государственных компаний. Даже сотрудники ГИБДД пересаживаются за левый руль – если раньше они ездили на Cresta, Mark и Crown, то сейчас им централизованно раздают автомобили отечественных и европейских марок. Хотя и праворульные пока остаются.

Разворот «налево» обеспечило и появление новых дилеров. Например, новый мэр Владивостока в свое время открыл целую гроздь автосалонов различных брендов. Появились и знакомые дальневосточникам японские машины с левым рулем. Новые автомобили при прочих равных условиях были и остаются дороже, чем подержанные, но тем не менее, люди начали присматриваться и к ним.

В то же время я уверен, что, если не будет принято таких радикальных решений, как запрет правого руля в России, Дальний Восток сохранит на своем рынке внушительную долю «японок». Никуда не деться от предпочтений населения – в ДФО живет много людей, которые просто привыкли к правому рулю и без веских причин не станут менять его на левый. Это субъективный момент. Объективный связан с инерцией самого рынка. Так, авторемонт и продажи запчастей у нас «заточены» под правый руль, и никому не захочется без серьезных поводов рвать налаженные деловые связи и менять специализацию. Поэтому переход к левому рулю будет долгим и непростым процессом. Тот факт, что «праворульный» рынок приспосабливается к изменениям окружающей среды и упорно выживает в новых, все более жестких условиях, говорит о том, что Дальний Восток не готов прощаться со своими автомобильными привычками.

Да и не нужно стремиться к тому, чтобы ДФО тотально избавился от «праворульности». Это местная специфика, которая вряд ли наносит большой урон отечественному производству, учитывая, что дальневосточники составляют всего 4,5% населения России. Собственно, история с заводом «Соллерс» тому подтверждение – автомобили, собираемые во Владивостоке, сразу же пошли в Центральную Россию, на основной рынок сбыта. А у нас здесь сохраняется особая ситуация, на которую влияют оторванность от Москвы и специфика народных предпочтений.

Наталья КОМИССАРОВА.