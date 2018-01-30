Офшор может закоротить из Приморья

Скрывающиеся за кипрской вывеской собственники ООО «Дальнегорский ГОК» подставили нового претендента на приморские недра

Госкорпорация «Ростех», «с легкой руки» врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО проявляющая интерес к ООО «Дальнегорский ГОК» (Дальнегорск, создано на базе находящегося в процедуре банкротства АО «Горно-химическая компания «Бор»), может столкнуться с серьезными проблемами при выкупе актива. На прошлой неделе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») сообщило об отказе от исполнения договора энергоснабжения комбината в связи с систематическими неплатежами. Ответственными за долги являются нынешние собственники комбината, скрывающиеся в офшоре.

По данным энергетиков, на сегодняшний день долг комбината за поставленную электроэнергию составляет 74,7 млн рублей.

«С 1 декабря 2017 года, с прекращением действия договора энергоснабжения, «Дальнегорский ГОК» фактически осуществляет бездоговорное потребление электроэнергии. При этом руководство предприятия не предпринимает никаких мер по погашению задолженности, образованной до 1 декабря 2017 года, и урегулированию договорных отношений с ПАО «ДЭК» в целях надежного электроснабжения и стабильной работы ООО «Дальнегорский ГОК», - говорится в сообщении ДЭК.

Энергетики поясняют, что если ГОК не погасит долги и не приведет в соответствие с действующим законодательством свои взаимоотношения с энергосбытовой компанией, то электросетевая организация имеет право отключить промышленное предприятие за бездоговорное потребление.

Кроме того, по закону при потреблении электроэнергии без договора энергетики имеют право применить расчетные методы, рассчитав электропотребление исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля). В этом случае ООО «Дальнегорский ГОК» понесет дополнительную финансовую нагрузку.

ДЭК уже обратилась к Андрею Тарасенко с просьбой провести совещание с приглашением всех сторон с целью урегулирования проблемы с расчетами одного из стратегических предприятий Приморья.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Дальнегорский ГОК» зарегистрировано в ноябре 2011 года в г.Дальнегорске с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Первым учредителем компании был нынешний гендиректор и владелец московского ООО «Техстройинвест» Геннадий МАТВЕЕВ. В феврале 2014 года у «Дальнегорского ГОКа» появились новые владельцы - 51% выкупило АО «Горно-химическая компания «Бор», 49% - ЗАО «Вольтагиндастриал» (в ноябре 2015 года доля перешла к московскому ООО «Радамант»). В январе текущего года «Радамант» консолидировал на своем балансе 100% капитала «Дальнегорского ГОКа». При этом единственным учредителем «Радаманта» выступает кипрский офшор Emiltrado Ventures ltd, а гендиректором - Иван ПАЛЬОК, он же руководитель ООО «Кристель», которое ранее выполняло функции управляющей компании АО «ГХК «Бор».

«У нового собственника (читай – ООО «Радамант») серьезные планы по развитию предприятия. Слухи о том, что актив будет продан или законсервирован, не имеют под собой никакой почвы, - отмечал ранее в интервью Деловой газете «Золотой Рог» теперь уже бывший первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. - Проблема в том, что последние несколько лет на фоне нестабильной конъюнктуры на мировом рынке отрицательный баланс «Бора» приходилось закрывать вливаниями со стороны собственных оборотных средств акционера. И он, надо признать, это делал. Сейчас самые сложные времена, хочется верить, позади. Конъюнктура уже более благоприятная. В настоящее время «Дальнегорский ГОК» работает по полному производственному циклу. Но для того, чтобы предприятию жить дальше, необходимо реализовывать планы развития. Такие планы у собственника есть, и они обсуждаются с трудовым коллективом и властями».

Досье "Золотого Рога": ООО «Дальнегорский ГОК» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Горно-химическая компания «Бор» по иску ООО «Фининвест» (Москва) в связи с непогашенной задолженностью, а в ноябре 2015 года - признал предприятие несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Андрей БЕРСЕНЕВ. В дальнейшем процедура внешнего управления трижды продлевалась, последний раз - до мая 2018 года.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», во время декабрьского визита на «Дальнегорский ГОК» главу Приморья сопровождали представители госкорпорации «Ростех», одна из структур которой может выкупить предприятие у московского ООО «Радамант».

«Будем менять частного собственника, нужен государственный контроль. Нынешнему хозяину позвоню сегодня. 16 тысяч рублей зарплата – это просто копейки. Приеду еще и (вице-премьеру) Юрию Петровичу ТРУТНЕВУ доложу. Разберемся. Все знают, что здесь стратегический запас (боропродукции – Прим авт.). Он должен быть правильно оценен, и людской ресурс сохранен. Считаю, что мы на правильном пути. Когда здесь будет госструктура, мы (власти) сможем помогать. Производство, я посмотрел, у вас хорошее, будущее за ним есть. Необходимо только поменять капиталистов, которые выжимают из ГОКа деньги. То, что делает собственник как хозяин, - неправильно, совсем не развивает производство. Я удивлен, что, имея такой рентабельный продукт, совсем не развиваетесь. Пока одно сырье продаете за бесценок, а можно ведь делать конечный продукт, тогда и себестоимость другая будет», - сказал Андрей Тарасенко.

Дальнегорский ГОК в 2017 году планировал увеличить выпуск боропродукции по сравнению с 2016 годом на 11%, до 75 тыс. тонн.

В настоящее время ГОК около 90% своей продукции отгружает на экспорт, однако, из-за сложностей процедур при отгрузке продукции на экспорт через морской терминал Рудная Пристань в порту Ольга предприятие вынуждено снижать мощности.

Оформление по действующим правилам формирует дополнительные транспортные издержки: перед погрузкой суда проходят таможенное оформление в пункте пропуска морского порта Ольга, затем идут для погрузки в морской терминал Рудная Пристань и повторно возвращаются в морпорт Ольга для оформления в действующем пункте пропуска.

В качестве основного варианта решения этой проблемы рассматривается реконструкция морского грузового пункта пропуска Ольга за счет изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань.

Ранее главный управляющий отдела минеральных ресурсов японской Marubeni Corporation Мано РЕИТИ отмечал, что с решением вопроса о реконструкции порта Ольга для ГОКа станет возможной закупка серной кислоты, необходимой для производства борной кислоты, не с севера России (Норильск), а из Японии, что позволит сэкономить на транспортировке.

Основными мировыми производителями боропродуктов (а значит, и конкурентами «Дальнегорского ГОКа») выступают Eti Maden (Турция), Rio Tinto Borax (США) и QuiBorax (Чили). Вместе с приморским химкомбинатом они производят около 60% всех выпускаемых в мире боропродуктов. При этом Eti Maden и Rio Tinto Borax обеспечивают 71% мирового спроса на оксиды бора.

Олег КЛИМЕНКО.