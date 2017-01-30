"Центр развития робототехники" из Владивостока стал победителем премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

«Центр развития робототехники» поборется за Национальную премию «Серебряный лучник», которая состоится в Москве 17 февраля, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Церемония вручения VI ежегодной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток прошла во Владивостоке в пятницу, 27 января, в историческом здании отеля «Версаль». Лучшими проектами в области развития общественных связей по итогам 2016 года были признаны работы, реализованные в Хабаровске, на Сахалине и в Приморье.

Интрига с победителями сохранялась в течение всего дня, пока шли публичные защиты работ финальной части конкурса. Право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, отстаивали 18 проектов-участников, претендовавших на победу в семи конкурсных номинациях: «Лучший проект в области социальных коммуникаций (КСО); «Лучший проект в области благотворительности»; «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа; «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ»; «Лучший проект в области развития международных коммуникаций»; «Лучший проект в области развития и продвижения территорий»; «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций».

Для каждого из участников этот финальный этап стал серьезным испытанием, ведь формат открытой презентации подразумевал не только представление своего проекта, но и дискуссию с присутствующей аудиторией, которая состояла из членов жюри, коллег по конкурсу и профессиональному сообществу, журналистов и гостей церемонии, сообщили "Золотому Рогу" в исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.





Уровень подготовки и реализации конкурсных работ оценивала экспертная комиссия под председательством Станислава Наумова - президента Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), г. Москва. Фото Марины Божко.

В состав команды жюри вошли специалисты в области связей с общественностью, маркетинга и рекламы – представители творческой среды, науки, органов власти и бизнеса с разных уголков Дальнего Востока, что обеспечивало максимальную объективность и независимость их общей оценки мастерства и таланта участников.

Итоги голосования экспертов выглядят следующим образом:

Лучшим проектом в области социальных коммуникаций (КСО) признан просветительский проект «Persona Grata».





Авторы: Александр Ким (на фото), Марина Дуброва, Мария Ильющенко, г. Хабаровск

Среди проектов в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа победитель выявлен не был. Однако хабаровский проект «Комплекс мер по возвышению имиджа профессии PR-специалиста среди школьников и студентов Дальнего Востока» под авторством Яны Пестовой (Дальневосточная школа PR) и кафедры "Реклама и связи с общественностью" ТОГУ получил специальный приз от председателя жюри VI ежегодной премии «Серебряный лучник» - Дальний Восток, президента РАСО Станислава Наумова.

В категории «Лучший проект в области развития международных коммуникаций» главный приз также не нашёл своего обладателя. Тем не менее, огромные симпатии зрителей и членов жюри вызвало выступление «Международной лингвистической школы» из Владивостока, представивших свой проект «International Day».





Этот проект получил сразу три приза от спонсоров премии «Серебряный лучник» - Дальний Восток: продуктовую корзину от компании «Ратимир», номинал полной стоимости от ювелирной компании ISTA, и ценный подарок от интеллектуального партнёра церемонии - проекта «Медиалекториум».

В традиционно конкурентной категории «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», победу одержала «Ежегодная гонка на внедорожных мотоциклах Хард Эндуро "На пределе"».





Автор проекта - Денис Глушенко из OOO «Абарт ДВ» (Владивосток) и компании BRAND-PR из Находки. Фото Марины Божко.

В категории «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» победу одержали гости из Сахалина с комплексом PR-мероприятий под девизом «Развивая компанию – развиваем регион!».





Автор - Равиль Третьяков, Восточная горнорудная компания, г. Южно-Сахалинск.

В категории «Лучший проект в области благотворительности» за отсутствием конкуренции победитель выявлен не был, но Наталья Цирульник, автор проекта "Белый пароход", направленного на реабилитацию средствами искусства одаренных детей, не имеющих равных возможностей со своими благополучными сверстниками, получила призы симпатий от спонсоров.

Лучшим проектом в области продвижения государственных, общественных и социальных программ стала презентация комплекса мероприятий "Центра развития робототехники", г. Владивосток, автор - Сергей Мун. Жюри отметило социальную значимость внедрения инновационных технологий в школьной среде, важность робототехники в целом и рекомендовало проект к защите на Национальной премии «Серебряный лучник», которая состоится в Москве 17 февраля и станет юбилейной, 20-й по счёту. Таким образом, проект «Центра развития робототехники» победил не только в своей категории, но и стал победителем премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток в целом, набрав максимальное количество баллов среди всех проектов.

Robotics Tournament 2016

Победители конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток были удостоены дипломов из рук членов жюри и Председателя премии. Приятным дополнением к награде стали специальные подарки от партнёров премии:

Компания «Ратимир» вручила специальные призы своим фаворитам - авторам проектов «Persona Grata», «Робототехника», «Планета Тайга», «International Day» от Международной лингвистической школы, сахалинскому проекту «Развивая территорию - развиваем регион», благотворительному проекту «Белый пароход», и проекту «Комплекс мер по возвышению имиджа профессии PR-специалиста среди школьников и студентов Дальнего Востока».

Все гости и участники премии получили подарочные сертификаты от ювелирной компании ISTA, а победителям премии достались сертификаты полного номинала и фирменные ювелирные украшения.

Интеллектуальный партнёр премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, проект «Медиалекториум», вручил свои призы авторам проектов «International Day», «Hard Enduro», и «Центр развития Робототехники».

Кроме того, участники премии «Серебряный лучник» - Дальний Восток, победившие в своих номинациях, получили ценные подарки от HR-партнера премии – компании HeadHunter, одного из лидеров на российском рынке интернет-рекрутмента.





Особый подарок - фотоальбом "Посмотри на Владивосток" - Марина Баринова, член жюри конкурса, вручила Станиславу Наумову, президенту Российской ассоциации по связям с общественностью. Станислав пообещал, что и в следующем году он готов возглавить жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. Фото Марины Божко.

Старт следующему региональному конкурсу «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будет дан в октябре 2017 года. К соисканию седьмой по счёту региональной премии приглашаются все желающие. Информация о конкурсе доступна на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.