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"Востокбункер" погасил страховые взносы за работников

30 Января 2017, 18:35 | Приморье

Сумма взносов составила свыше 650 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.

Приморская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства в части уплаты страховых взносов.

Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» закрытое акционерное общество «Востокбункер» не уплатило страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за март-сентябрь 2016 года.

Общий размер задолженности по страховым взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации превысил 650 тыс. рублей.

С целью устранения выявленных нарушений закона транспортный прокурор внес руководителю предприятия представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность погашена полностью.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Востокбункер  страхование 



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