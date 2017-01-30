Проблемы Мирового океана прибило к берегам Кремля

За российскую рыбопродукцию вступился президент после ситуации в Приморье, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Российский промысел в Мировом океане в ближайшие годы может остановиться. Для России это ослабление геополитического влияния в ряде регионов и спад российской экономики в среднесрочной перспективе. Как считают эксперты, если в ближайшие годы российский флот не вернется в Мировой океан и в промысловые зоны, в которых рыболовство которых регулируется конвенционными соглашениями разных стран, Россия будет лишена квот по многим объектам.

Однако занять утраченные позиции в Мировом океане российские рыбаки еще способны. Рыбопромышленники ждут конца марта, когда профильные чиновники отчитаются о выполнении рыбного поручения президента, данного 19 декабря прошлого года.

Президент распорядился

Увлеченность распределением 200 тыс. биоресурсов во внутренних морях РФ практически оставила незаметной проблему, которая в перспективе повлияет на российский доступ к миллионам тонн биоресурсов открытого моря. Но то, что не заметило большинство рыбаков и экспертов отрасли, заметил президент, который дал следующее поручение: «Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство РФ, регламентирующих вопросы, связанные с определением страны происхождения товаров при ввозе в РФ рыбной продукции, изготовленной в открытом море».

То, что с определением российского происхождения рыбной продукции, изготовленной за пределами исключительной экономической зоны России, стали возникли «неразрешимые» трудности стало известно еще несколько лет назад, когда первые компании, производившие рыбопродукцию в конвеционных районах Атлантического океана, обратились в суды для признания российского происхождения товара. Вопрос ребром поставила история с «доброфлотовской» сайрой, когда продукция, изготовленная из принятого сырья, по мнению таможенной службы должна стать иностранной. Остроты добавили «арктические» признания рыбаков, что завезти в Россию рыбу из Мирового океана сегодня практически невозможно.

В то же время призывы вернуться на промысел в Мировой океан льются из уст федеральных чиновников самого высокого уровня уже несколько лет. При этом всего несколько компаний за последние годы рискнули выйти в этот район лова.

Последние экспедиции в Мировой океан состоялись в 1990 годах. С тех российское рыбное законодательство поменялось не один раз, хотя при этом основные критерии определения российского производителя продукции остались.

Российская по закону

Критерий, который не изменился за десятки лет, - это «отечественная» принадлежность судна, на котором произвели продукцию. Он был закреплен на уровне национального законодательства в законе «О рыболовстве» через определения промышленного рыболовства, в которое входят все операции по поиску, вылову, перереботке рыбы: руки российского или советского рыбообработчика отсекают рыбе голову и хвост, выдирают внутренности, морозят, упаковывают и отправляют в трюм, откуда рыба потом едет на транспорте к столам наших потребителей.

Данная технологическая схема производства сомнений на уровне государства ни у кого не вызывала. Это понятие плавно перетекло и в российскую действительность. Требование, чтобы рыба была переработана на российском судне, принадлежащем отечественной компании, российским экипажем, стало фактически основным критерием, который был прописан разными нормативными актами.

Как считают в пресс-службе Росрыболовства, проблем с определением страны происхождения товара быть не должно. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Соглашения между правительством РФ, правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 года «О единых правилах определения страны происхождения товаров», товар считается происходящим из данной страны, если в результате осуществления операций по переработке или изготовлению товара произошло изменение классификационного кода товара по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) на уровне любого из первых четырех знаков.

То есть российское судно, самостоятельно добывшее или принявшее сырец от контрагентов, обязано после переработки рыбы придать ей статус российской продукции.

Этой законодательной нормы сегодня вполне должно хватать для того, чтобы недоразумений с декларированием продукции на таможне не было. Однако таможенные органы самостоятельно решили, что российское происхождение продукции, которое закреплено отечественным законодательством, их больше не устраивает.

Где происходит сбой, сказать сложно. Но вспомним хронологию помощи. Еще летом 2016 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил государственным органам и своему аппарату в месячный срок создать благоприятные условия для ввоза в РФ, выловленной в мировом океане рыбы.

При этом ТРУТНЕВ резко раскритиковал ситуацию, связанную с ввозом рыбы, выловленной в Мировом океане на территорию РФ. «Пока у нас парадоксальная ситуация. Нам не нравится, что наши рыбаки вывозят продукцию в третьи страны, но мы не способствуем тому, чтобы рыба из мирового океана ввозилась в РФ», - сказал он.

Выполнение важнейшего государственного поручения трансформировалось в предложение обнулить пошлины на иностранную продукцию, произведенную в Мировом океане, при ее ввозе на территорию РФ. Таким образом, произошло «автоматическое» закрепление статуса российской продукции в иностранную, а такие мелочи как невозможность российским рыбакам получить на нее российский ветеринарный сертификат, (его отсутствие автоматически запрещает пересечение границ РФ), уже остались без внимания.

Промахи чиновников, ответственных за решение проблемы, внимательно фиксировались таможней. Таможенные сотрудники понимали, что главное в этом процессе зафиксировать статус иностранной, что в дальнейшем приведет к тому, что и оформляться продукция будет по совсем другим правилам. О трех часах, за которые оформляется российская продукция можно забыть, импорт может оформляться неделями и месяцами. При условии, что на нее все же будет получен ветеринарный сертификат. Особенно остро встает данный вопрос после придачи полномочий ветеринарного контроля на границе, таможенным органам в рамках изменений законодательства Свободного порта Владивосток.

Ввоз запрещен

Получение ветеринарного сертификата напрямую таможенных процедур не касается, но завезти продукцию будет нельзя. Это сегодня признают руководители компаний ведущих промысел в Мировом океане. И они открыто заявляют, что завезти эту продукцию в Россию уже нельзя. По словам представителей компании «Антей» добытого в Мировом Океане клыкача предприятие продает в основном в США, до российского рынка эта рыба не доходит. Компания однажды попробовала привезти на российский рынок партию клыкача – один контейнер, – но столкнулась с рядом проблем. Это были вопросы, связанные с логистикой и Россельхознадзором. «Рыба, доставляемая из Антарктики, в плане ветеринарного оформления кардинально отличается от рыбопродукции добытой в ИЭЗ – утверждает директор «Антея» Андрей ПОЛАМАРЬ. – Мы в процессе перевалки выгрузили клыкача, например, в Пусане, потом на транспорте везем его в Россию – все, «будьте добры, предоставьте ветеринарные документы, прошедшие через Корею». А Корея нашу рыбу не принимала и никаких ветсертификатов дать не может. А «растаможить» клыкача там, потом опять «затаможить» - это же совершенно лишние для компании операции. Которые к тому же, довольно дорого обходятся».

Проблемы оформления клыкача пока также не сильно беспокоят российские власти. Нет продукции, нет хлопот. Кроме «Антея» эту рыбу добывает еще компания «Южный крест», и она тоже не везет рыбу в Россию. То есть нужно признать, что законодательство сейчас работает таким образом, что российскую продукцию из Мирового океана ввезти можно в любую другую страну, но не в Россию.

Сегодня эта ситуация может затронуть 500 тыс. тонн продукции, произведенной российскими рыбаками, но не пришедшей в страну. Так, в конце года на сайте Росрыболовства появилась информация о результатах осуществления процедуры государственного портового контроля в конвенционных районах Северной Атлантики за 2016 год (см. справку).

Выходит, что и здесь проблема не обострилась исключительно ввиду того, что рыбопродукция произведенная в районах НЕАФК и в районе НАФО, не попадает в Россию, а идет сразу в Норвегию, Нидерланды, на Фарерские острова. И пока идет целенаправленное игнорирование российского рынка и интересов государства по обеспечению граждан своей страны качественной рыбопродукцией, возможное лишение российского статуса полумиллиона тонн рыбы не волнует ни рыбаков, ни власти. Однако, если продукция возьмет курс на российский порт, где внезапно станет иностранной, можно предположить, что тогда напрягутся и федеральные власти и таможенные структуры.

Пока рыба из северного бассейна напрямую уходит в Норвегию, на Дальнем Востоке рыбаки, попытавшиеся ввезти рыбу в Россию, бьют тревогу. Они пытаются привлечь внимание коллег. У них через всего несколько месяцев, на принятие решения о выходе на промысел в Мировой океан в этом году. Так как решение о выходе на путину принимается заблаговременно.

Промахи чиновников на Дальнем Востоке понимают и таможенные органы. В кулуарных разговорах таможенники не скрывают, что «иностранный» статус российской продукции», это и есть те барьеры, против которых боролся полпред Трутнев и к решению которого уже подключился президент.

Теперь все ждут, какой отчет представят главе государства и насколько компетентным будет выполнение поручения со стороны государственных структур. Ожидается, что Росрыболовство и Минвостокразвития скорректируют свою позицию в отношении незыблемости российского происхождения продукции из Мирового океана, что откроет дорогу российским рыбакам уже в следующем году.

Виталий МОРОЗОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.