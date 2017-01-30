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Дальний Восток стал для Huawei одним из самых перспективных регионов в России

30 Января 2017, 17:33 | Приморье

Состоялась встреча директора «Ростелекома» на Дальнем Востоке Александра Логинова с генеральным директором Huawei в России Эйденом У, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У в ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества в регионе и наметили основные направления деятельности.

Встреча началась с подведения итогов сотрудничества в 2016 году. В частности, обсуждалась успешная реализация проекта ПВОЛП «Сахалин – Магадан –Камчатка».

«Строительство ПВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» приобрело национальное значение в развитии телекоммуникационной инфраструктуры дальневосточных регионов страны и позволило предоставить равные возможности жителям отдаленных регионов наравне с центральной Россией. Это технологически сложный проект, реализация которого потребовала значительного опыта как со стороны сотрудников «Ростелекома», так и со стороны компаний партнеров. Сегодня мы продолжаем идти в направлении масштабных инфраструктурных проектов. Поэтому для нас актуален опыт коллег и партнеров из Huawei в реализации мировых проектов и решений в области связи и коммуникаций», – сказал Александр Логинов.

На встрече также рассматривались вопросы развития операторов связи и телекоммуникационной инфраструктуры в дальневосточном регионе, увеличения рынка больших данных и растущего спроса на передачу тяжелого контента.

Среди стратегических направлений будущего сотрудничества назывались прикладные проекты для государственных организаций, облачные услуги, проекты создания дата-центров и др. Кроме того, важным направлением является развитие клиентских добавленных сервисов, таких как Интернет вещей и «Умный дом». Также обсуждались перспективы развития видео-услуг в формате 4К и возможности платформы Huawei Business Enabling System, позволяющей максимально быстро и качественно развертывать новые клиентские услуги абонентам.  

Досье "Золотого Рога": Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений, цель которого – обогащать жизнь людей через общение. Благодаря нашим инновационным разработкам, ориентированным на потребности клиентов и развитой партнерской сети, мы достигли высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений. 170 тыс. сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. Одна треть населения планеты использует наши инновационные продукты, решения и сервисы более чем в 170 странах мира. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью находящейся во владении своих сотрудников. Подробная информация на сайте: Huawei Russia

Генеральный директор Huawei в России Эйден У отметил: «Дальний Восток является для Huawei в России одним из самых перспективных регионов, мы уже реализовали здесь множество проектов и будем продолжать работу. Мы рады внести свой вклад в решение проблемы цифрового неравенства, обеспечивая качественными услугами связи жителей региона».

В будущем на Дальнем Востоке планируется серия совместных семинаров-встреч, в рамках которых сотрудники компаний смогут поделиться опытом

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком – Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: huawei  Ростелеком 



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