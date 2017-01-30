Искусство элегантности

С 9 по 11 февраля Владивосток посетит итальянский портной Маттиа Каспани, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Мастер даст персональную консультацию по стилю, поможет выбрать ткань из нескольких тысяч образцов, подскажет, как визуально скорректировать фигуру и посоветует подходящий крой.

На заказ можно изготовить любой предмет мужского гардероба, все изделия производятся в Италии, и портной лично доставляет их клиентам.

Также портной представит готовые коллекции Uomo Collezioni и JM by Johnny Manglani.





Маттиа КАСПАНИ:

«В большинстве случаев готовая одежда

будет хорошо сидеть только после нескольких

подгонок по фигуре. Ни один готовый костюм

не сравнится по сочетанию эстетики и комфорта

с костюмом, сшитым на заказ. Дело в том,

что никто не знает вас лучше, чем вы сами:

например, когда вы собираетесь в отпуск

и выбираете индивидуальный тур,

вы ориентируетесь на свои интересы

и пристрастия, потому что только вы знаете,

какого рода отдых вам нравится. То же и с одеждой».

Идеальный размер

Пошив одежды на заказ предполагает только одну встречу с портным, который может подъехать в удобное для вас место. С вас снимут мерки, их около 40, учтут даже такие неочевидные параметры как осанка и плечевая симметрия. Это позволяет готовым изделиям создавать нужный силуэт и не сковывать движений. Например, жесткое «квадратное» плечо костюма визуально улучшит даже не самую подтянутую фигуру, а мягкое «рубашечное» плечо, наоборот, позволит пиджаку сидеть как свитер, не стесняя движений и при этом выглядеть элегантно.





Помимо этого, учитываются все пожелания заказчика – изготовить карман по размеру портмоне или телефона, сшить две пары брюк к костюму (что очень практично, ведь брюки изнашиваются быстрее) или одну модель сорочки с разными размерами воротников на случай колебаний в весе.

К костюму сдержанной расцветки можно сделать яркую подкладку или изготовить ее из галстучного шелка, оформить петли контрастными нитями или дополнить одежду монограммами.

После того как заказ будет готов последует еще одна примерка и финальная посадка готового изделия по фигуре. Все данные сохраняются в карте клиента и могут быть использованы для последующих заказов.





Преимущества выбора

Хорошая одежда создается из высококлассных натуральных материалов – шерсти, кашемира, шелка и их сочетаний. Вы сможете выбрать из 2000 лучших образцов тканей от мировых производителей Holland and Sherry, Loro Piana, Dormeuil, Scabal. Есть как базовые варианты, которые обновляются каждый сезон, и изготавливаются из шерсти, смеси шерсти с шелком и кашемиром. Так и редкие, коллекционные образцы тканей, в основное полотно которых вплетены золотые нити, бриллиантовая крошка или меховые волокна.





В новом сезоне особое внимание заслуживает British Collection, созданная для ценителей английского стиля, в коллекции представлены традиционные рисунки, уже ставшие новой классикой, и редкие образцы, восстановленные по архивным документам. И Zelander High Tenacity – ткань, выполненная из натуральной шерсти и покрытая специальным составом, который позволяет отталкивать воду и грязь, а также защищает от ветра.

Ручная работа

Все изделия Uomo Collezioni отшиваются в Италии с соблюдением традиционных способов кроя и ручного труда, который дает «живую» строчку. Создание костюма – необыкновенно сложная и кропотливая работа. В пошиве на заказ используется до пятидесяти часов ручного труда, и эти процессы невозможно ускорить – вот с чем связаны сроки ожидания. В пиджаке может быть до 7 000 ручных стежков. Чем тоньше и мягче швы, тем более трудоемок процесс пошива, и тем более удобным костюм оказывается в носке. К примеру, если лацканы прошивают микростежками, то они придают лацкану «парусность»: он держит форму и никогда не ломается. На фабриках есть сотрудники, которые специализируются исключительно на обработке петель.





Мастера Uomo Collezioni - потомственные портные, чье мастерство передается из поколения в поколение. «Я родился на севере Италии, мой отец и дед портные, мой прадед тоже был портным, с детства меня окружали нитки, иголки, ножницы и булавки, в семье за столом говорили о костюмах и пиджаках, и спорили о фасонах и новых модных веяниях. Поэтому вопроса, чем я буду заниматься даже не стояло, - рассказывает мастер Маттиа Каспани, - Для клиента важен комфорт; для нас же важно создать то, что будет для него второй кожей. С первого взгляда я должен определить, какие физические нюансы есть у клиента, для этого необходимо знать анатомию, видеть человека в движении. Только так можно создать вещь, придающую уверенность», - резюмирует мастер.

Маттиа Каспани пробудет во Владивостоке с 9 по 11 февраля в шоу-руме в отеле Hyundai.

Узнать подробности и назначить время встречи можно по телефонам:

+7 926 594 68 87

+7 495 933 61 40

http://uomo.ru/sumisura/vladivostok/

Газета "Золотой Рог", Владивосток.