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"Мир" на Дальнем Востоке
Банк «Восточный» выпустил кредитную карту «Карта дальневосточника»
Национальная платежная система «Мир» все шире распространяется по стране. Значимые российские банки уже переоборудовали банкоматы и терминалы на прием российских карт; следующий этап – их активная эмиссия.
Наш «Мир»
Национальная платежная система «Мир» была запущена в России декабре 2015 года в дополнение к действующим международным стандартам платежных карт – для эффективного и бесперебойного оказания услуг по банковским картам вне зависимости от внешнеполитической ситуации. К настоящему моменту практически все значимые российские банки подготовили свои банкоматы и платежные терминалы к обслуживанию карт «Мир». Возможность безналичного расчета по карте пока ограничена, но список торговых предприятий, кафе и ресторанов (пока главным образом сетевых), аптек и т.п., принимающих к оплате национальные карты, увеличивается с каждым днем.
Картами «Мир» также можно расплачиваться за покупки в интернете тысячи онлайн-площадок уже принимают платежи по картам через сервис Яндекс.Касса, Рамблер.Касса, сервисы PayU, PayOnline, а также через банков-партнеров платежной системы «Мир». Национальную карту принимают к оплате на сайте, например, авиакомпании «Аэрофлот», на портале «Озон», сайте «МегаФон» и многих других.
Безопасность платежей – фактор, который более всего беспокоит потенциальных держателей национальной карты. Стоит отметить, что тут «Мир» ни в чем не отстал от мировых стандартов и соответствует всем современным требованиям к защите платежей и хранящихся на карте средств. В частности, российская карта поддерживает технологию безопасной электронной коммерции Mir Accept, которая значительно повышает безопасность оплаты в дистанционных каналах.
Дальний Восток пробует первым
Выпуск карт системы «Мир», кредитных и дебетовых, начали уже несколько десятков российских банков. Банк «Восточный» выпустил кредитную карту «Карта дальневосточника» в рамках заключенного соглашения по реализации проекта в области создания и продвижения платежно-сервисного инструмента для жителей Приморского края. Она будет эмитироваться на территории ДФО, а жители Востока России смогут не только пользоваться ею как платежным инструментом, но и получать бонусы и льготы.
Начиная с 30 января карту можно будет оформить во всех отделениях «Восточного» не только в Приморье, но также в Хабаровском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Амурской области, Камчатском крае, Республике Якутия. Бонусная программа «Карты дальневосточника» позволяет накапливать баллы от стоимости платежей наиболее социально значимых категорий – ЖКХ, покупки аптеках, оплата услуг транспорта и связи. Баллы затем конвертируются в рубли и зачисляются на кредитный счет – ими можно компенсировать стоимость ранее оплаченных услуг и покупок в социальных категориях.
В перспективе у «Карты Дальневосточника» появятся новые, более широкие возможности. В частности, для нее можно будет настроить автоплатеж – оплата по единому счету за все услуги ЖКХ будет проходить своевременно и без участия клиента.
«Дальний Восток – домашний регион для Банка «Восточный, - прокомментировал выбор территории для внедрения карты системы «Мир» председатель правления банка «Восточный» Алексей КОРДИЧЕВ. – У банка здесь много клиентов, с которыми у нас давние и дружеские отношения. Существенная доля расходов наших клиентов приходится на регулярные платежи – оплату ЖКХ, связи. Статистика использования банковских карт также показывает, что существенная доля оборотов по картам приходится на оплату транспорта и на покупки в аптеках. «Карта дальневосточника» позволит клиентам существенно экономить и оплачивать эти товары и услуги с помощью баллов. Уверен, что жители Дальнего Востока по достоинству оценят новый продукт.
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