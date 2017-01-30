В "Терминал Экспо" могут "переехать" многие значимые мероприятия Приморья

Новинки мирового автопрома, шедевры тюнинг-индустрии и продукты питания: на базе нового выставочно-конгрессного комплекса Терминал Экспо в Приморье в этом году пройдет восемь международных экспозиций, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Конгрессно-выставочная деятельность играет важную роль в укреплении позиций региона на международной арене. Появление в Приморье Дальневосточного федерального университета позволило за четыре года стать крупным международным центром когрессной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегодно на базе ДВФУ проходит более 200 мероприятий, в том числе значимых международных событий, таких как Восточный экономический форум. С развитием этого направления регион стал остро ощущать нехватку подходящих выставочных площадей. Появление "Терминала Экспо" открыло новые возможности перед организаторами, и они поспешили ими воспользоваться.



В этом году на базе "Терминала Экспо пройдет как минимум восемь международных выставок. Откроет череду экспозиций с 29 по 31 марта XVIII специализированная выставка «Дальагро. Продовольствие», которая презентует не только натуральную, экологичную продукцию, но и новинки высокотехнологичного оборудования для агропромышленного-комплекса. В ней традиционно участвуют страны АТР, для отечественных производителей это реальный шанс завоевать соседние рынки.



С 26 по 28 апреля на базе Терминала Экспо пройдет XXIV международная строительная выставка «Город», с 31 мая по 2 июня – XIV специализированная выставка-форум «Малый бизнес. Деловое партнерство», а с 6 по 10 сентября во Владивостоке впервые пройдет международный автосалон



С 26 по 28 апреля на базе Терминала Экспо пройдет XXIV международная строительная выставка «Город», с 31 мая по 2 июня – XIV специализированная выставка-форум «Малый бизнес. Деловое партнерство», а с 6 по 10 сентября во Владивостоке впервые пройдет международный автосалон. Эта выставка станет первым совместным проектом с японской корпорацией San A Shobo, в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита Губернатора края в Страну восходящего солнца в ноябре прошлого года. По словам руководителя Технохолдинга «Сумотори» Виталия Веркеенко, автосалон представит не только новинки мирового автопрома и последние модели ведущих японских производителей, но и их яркие тюнинговые концепты.



«Владивосток – автомобильная столица Дальнего Востока России и самый автомобилезированный город в стране. Приморцы по достоинству оценят специальные версии стандартных автомобилей, новинки тюнинговой индустрии и яркое шоу автосалона “Владивосток”, который пройдет на площадке терминала Экспо во вторую неделю сентября», – отметил Виталий Веркеенко.



Владивостокская выставка замкнет треугольник знаменитых азиатских автосалонов – Токио-автосалон и Бангкок-автосалон.



С 20 по 22 сентября в Терминале Экспо пройдет юбилейная, XXV международная специализированная выставка «Строительство». Участие в ней принимают более 100 компаний из нескольких стран мира, и интерес к мероприятию будет только расти, учитывая масштабные проекты, реализуемые сегодня в Приморье, такие как ТОРы, Свободный порт Владивосток и дальневосточный гектар.



С 18 по 20 октября в городе, который славится привлекательностью своих жительниц, пройдет Неделя красоты, здоровья, спорта и отдыха. Она включит сразу две выставки: третью международную выставку современных технологий индустрии «Здоровье. Красота» и выставку-форум «Спорт. Отдых».



С 16 по 18 ноября в бывшем аэропорту Владивостока презентуют новинки спецтехники и оборудования в рамках международной специализированной выставки «Дальтехэкспо».



Кроме того, на площадку «Терминала Экспо» могут «переехать» многие значимые мероприятия Приморья. По словам руководителя комплекса «Терминал Экспо» Дениса Глушенко, по самым скромным подсчетам на базе нового выставочного комплекса пройдет около 15 событий.



«Это говорит о том, что площадка востребована, и наша задача – сделать ее лучшей на Дальнем Востоке. В перспективе само здание будет ориентировано больше на конгрессную деятельность, а прилегающие площади – на выставочную», – отметил он.



Проект реализует группа компаний «Сумотори», по словам ее генерального директора Виталия Веркеенко, в Приморье давно назрела необходимость в новой площадке для проведения крупных мероприятий, соответствующей международным критериям.



«Владивосток становится деловым центром взаимоотношений между азиатскими и европейскими партнерами. Необходимо было создать площадку для демонстрации возможностей Приморского края и соседних регионов и стран», – отметил руководитель Технохолдинга.



Напомним, новый конгрессно-выставочный комплекс открыт на базе терминала в здании старого аэропорта Владивостока. Площадь выставочных помещений – более трех тысяч квадратных метров, в том числе современные конференц-залы и бизнес-центр, оборудованные системами трансляции и звукоусиления, проекционными экранами и проекторами, плазменными LED-панелями, комплексами для синхронного перевода, световым, презентационным и выставочным оборудованием.



Еще две тысячи квадратов – это открытая площадка перед зданием. Около 40 тысяч квадратов – свободная территория для установки временных и стационарных павильонов.



Среди несомненных плюсов – близость к международному аэропорту, большая парковка и гостиничные комплексы.



Отметим, о том, что здесь когда-то был аэропорт, напоминает только ТУ-154, красующийся слева от терминала. Компания-оператор, Технохолдинг «Сумотори», планирует превратить его в арт-объект, как на «Приморском кольце», где самолеты уже стали частью бренда и украшением территории, полюбившимся приморцам и гостям комплекса. В бывшем терминале В этот факт тоже планируют обыграть, так, по словам представителей, возможно, работницы Терминала Экспо вскоре будут встречать гостей в форме стюардесс.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.