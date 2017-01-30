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В Приморье построят новый мост

30 Января 2017, 09:00 | Приморье

Новый мост построят на участке дороги Извилинка-Березовка в Чугуевском районе Приморья. Старый был смыт во время тайфуна «Лайонрок», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сейчас на этом месте сооружен временный мост, но на следующей неделе начнется строительство новой постоянной конструкции.

«На этом участке старый мост не просто смыло, а унесло течением», – рассказал глава Чугуевского района Анатолий Баскаков вице-губернатору Евгению Вишнякову, который по поручению главы региона лично контролирует ход восстановительных работ и подготовку региона к весенним паводкам.

Анатолий Баскаков добавил, что уже заключен контракт с подрядчиком.

«В первых числах февраля приступает к монтажу моста. Это будет быстровозводимое четырехпролетное сооружение, стоимость его составит 1,7 миллиона рублей», – сообщил он.

Евгений Вишняков отметил, новый мост позволит обеспечить более высокий пропуск воды и выдержать её нагрузку.

«Задача Администрации Приморья вместе с муниципалитетами сделать все, чтобы в период весенних паводков не допустить затопления населенных пунктов. Для этого сейчас нужно до наступления периода половодья привести в порядок гидротехнические сооружения, расчистить, спрямить русла рек», – подчеркнул Евгений Вишняков.

Отметим, на сегодняшний день расчищено и укреплено более 63 километров береговой линии и русел рек. Сумма выполненных работа составила почти 130 миллионов рублей. Аварийно-восстановительные работы ведутся в 16 муниципальных образованиях на 95 объектах на общую сумму более 215 миллионов рублей. На 48 ведется расчистка русел рек и берегоукрепление, на 47 объектах – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мост  лайонрок  строительство  Тайфун 



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