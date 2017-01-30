Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье построят новый мост
Новый мост построят на участке дороги Извилинка-Березовка в Чугуевском районе Приморья. Старый был смыт во время тайфуна «Лайонрок», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Сейчас на этом месте сооружен временный мост, но на следующей неделе начнется строительство новой постоянной конструкции.
«На этом участке старый мост не просто смыло, а унесло течением», – рассказал глава Чугуевского района Анатолий Баскаков вице-губернатору Евгению Вишнякову, который по поручению главы региона лично контролирует ход восстановительных работ и подготовку региона к весенним паводкам.
Анатолий Баскаков добавил, что уже заключен контракт с подрядчиком.
«В первых числах февраля приступает к монтажу моста. Это будет быстровозводимое четырехпролетное сооружение, стоимость его составит 1,7 миллиона рублей», – сообщил он.
Евгений Вишняков отметил, новый мост позволит обеспечить более высокий пропуск воды и выдержать её нагрузку.
«Задача Администрации Приморья вместе с муниципалитетами сделать все, чтобы в период весенних паводков не допустить затопления населенных пунктов. Для этого сейчас нужно до наступления периода половодья привести в порядок гидротехнические сооружения, расчистить, спрямить русла рек», – подчеркнул Евгений Вишняков.
Отметим, на сегодняшний день расчищено и укреплено более 63 километров береговой линии и русел рек. Сумма выполненных работа составила почти 130 миллионов рублей. Аварийно-восстановительные работы ведутся в 16 муниципальных образованиях на 95 объектах на общую сумму более 215 миллионов рублей. На 48 ведется расчистка русел рек и берегоукрепление, на 47 объектах – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений.
Новости тематики
- В Приморье построят новый мост
- Скандальная стройка во Владивостоке остановлена угрозой отобрать партбилет у ее зачинщика
- В Приморье строительство дороги к ТОР "Михайловский" обещают завершить к сентябрю
- В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока
- В 2017 году Генеральный план столицы Приморья планируется обновить
- Третью очередь автомагистрали Владивосток - Находка оценили в 20,67 млрд
- Некоторые бизнесмены Владивостока решили по-своему воспользоваться отсутствием в городе мэра
- Дорогу Владивосток – Находка доверили компании, которая строила трассы "Москва – Санкт-Петербург" и "Крым"
- Застройщиков Приморья оштрафовали на 27 миллионов рублей
- ЖСК "Остров" на острове Русском во Владивостоке находится в особом режиме секретности
Новости раздела
- В "Терминал Экспо" могут "переехать" многие значимые мероприятия Приморья
- В Приморье построят новый мост
- Пластиковая карта "Мир" намерена потеснить привычные для россиян Visa, MasterCard
- Органическое земледелие пришло на Дальний Восток только в один регион - Приморье
- Резиденту Свободного порта Владивосток присвоен Международный идентификационный код изготовителя
- У аэропорта Владивосток сменятся директора
- Крупную наличность могут запретить
- Ваша яркая свадьба в ресторане "Гавань"!
- В Приморье ипотека выйдет из "комы"
- Цены на квартиры во Владивостоке пошли вниз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье от "Михайловского бройлера" улетела "Дальневосточная птица"
- Остров Русский отдали на откуп российскому миллиардеру
- Полицейские в Приморье подозреваются в странных взаимоотношениях
- Большинство фигурантов резонансных уголовных дел в Приморье избежали тюремного заключения
- Приморцам заглянут в кошелек
- ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
- Москвичи купили в Приморье скотобойню
- Сын первого вице-премьера Шувалова служил в секретной военной части на острове Русский
- У аэропорта Владивосток сменятся директора
- Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму