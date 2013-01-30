Инфоматы с доступом к порталу госуслуг установлены в Приморье

Всего в Приморье теперь действует 22 инфомата с доступом к порталу госуслуг.

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» установил инфоматы для работы на едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru почти во всех крупных населенных пунктах края.

С помощью инфоматов можно начать процедуру регистрации на портале www.gosuslugi.ru, узнать информацию о государственных и муниципальных услугах, а также получить их в электронном виде. Самые популярные услуги – получение заграничного паспорта, информация о штрафах от ГИБДД, информация о состоянии индивидуального счета застрахованного лица. В функционал инфомата заложена возможность при получении информации об имеющейся задолженности тут же ее погасить посредством универсальной электронной карты (УЭК) или купюрами.

Инфоматы установлены в территориальных отделах Департамента социальной защиты населения Приморского края. Бесплатный сервис особенно удобен тем, кто не имеет доступа в интернет, сообщила пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Во Владивостоке инфоматы установлены в офисах «Ростелекома» на ул. Светланская, 57 и пр. Красного знамени, 37. По последнему адресу можно также получить код активации для создания личного кабинета на портале госуслуг, а также сертификат ключа электронной подписи. Скоро здесь добавится еще одно сертифицированное рабочее место оператора. Напомним, что код активации можно получить двумя способами: по почте (в течение двух недель) или за 15-20 минут в офисе «Ростелеком». В настоящее время прорабатывается вопрос расширения географии точек выдачи кодов активации и создания сети таких пунктов по краю. В ближайшее время Центр выдачи кодов активации откроется в Уссурийске по адресу ул. Советская, 103.