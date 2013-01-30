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Инфоматы с доступом к порталу госуслуг установлены в Приморье

30 Января 2013, 11:23 | Приморье

Всего в Приморье теперь действует 22 инфомата с доступом к порталу госуслуг.

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» установил инфоматы для работы на едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru почти во всех крупных населенных пунктах края.

С помощью инфоматов можно начать процедуру регистрации на портале www.gosuslugi.ru, узнать информацию о государственных и муниципальных услугах, а также получить их в электронном виде. Самые популярные услуги – получение заграничного паспорта, информация о штрафах от ГИБДД, информация о состоянии индивидуального счета застрахованного лица. В функционал инфомата заложена возможность при получении информации об имеющейся задолженности тут же ее погасить посредством универсальной электронной карты (УЭК) или купюрами.  

Инфоматы установлены в территориальных отделах Департамента социальной защиты населения Приморского края. Бесплатный сервис особенно удобен тем, кто не имеет доступа в интернет, сообщила пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Во Владивостоке инфоматы установлены в офисах «Ростелекома» на  ул. Светланская, 57 и пр. Красного знамени, 37. По последнему адресу можно               также получить код активации для создания личного кабинета на портале         госуслуг, а также сертификат ключа электронной подписи. Скоро здесь добавится еще одно сертифицированное рабочее место оператора. Напомним, что код активации можно получить двумя способами: по почте (в течение двух недель) или за 15-20 минут в офисе «Ростелеком». В настоящее время прорабатывается вопрос расширения географии точек выдачи кодов активации и создания сети таких пунктов по краю. В ближайшее время Центр выдачи кодов активации откроется в Уссурийске по адресу ул. Советская, 103. 

Досье: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного федерального округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

 

Автор: Пресс-служба ОАО "Ростелеком - Дальний Восток"
Теги: Ростелеком  владивосток  связь  госуслуги 



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