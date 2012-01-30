Находкинскому СРЗ маловато привилегированных акций

Акционеры ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) на внеочередном собрании внесли изменения в устав, согласно которым АО вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные конвертируемые акции в количестве 2 млн 419 тыс. 210 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля, сообщается в материалах компании.

Привилегированные конвертируемые акции могут быть проконвертированы в обыкновенные акции. Одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 0,1 рубля может быть сконвертирована в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Акционеры также одобрили договора поручительства с Находкинским отделением Сбербанка России в обеспечение исполнения всех обязательств ЗАО «Находка Марин Партнерс» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 511 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».