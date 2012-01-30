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Приморские налоговики перестали кошмарить местный бизнес
Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Приморскому краю Ольга КУЗЬМИНСКАЯ, считает, что за 21 год существования налоговой службы приморский бизнес стал более законопослушен.
- Ольга Валентиновна, можете ли вы сказать, что налогоплательщики постепенно выходят «из тени»?
- Все действительно идет к улучшению, среди предпринимателей растет число образованных людей. Грамотное исчисление налогов, которое является явной тенденцией, сформировавшейся в последние годы, стало, по моему мнению, следствием высокой информированности среди бизнесменов.
Саммит АТЭС сегодня является локомотивом для развития малого и среднего бизнеса, и в налоговой сфере это также очевидно. На стройках можно заработать, и как результат мы видим увеличение количества налогоплательщиков, в первую очередь тех, кто применяет льготные системы налогообложения, в частности УСН. Малый бизнес грамотно выбирает более выгодные ему, льготные схемы налогообложения, оперирует необходимыми правилами ведения своего дела.
- Можно ли сказать, что благодаря этому снижается «средняя цена» выездных и камеральных проверок в крае, а точнее, штрафных санкций за ошибки в предоставленной отчетности?
- Я в корне не согласна с формулировкой «средняя цена налоговой проверки». Выходит, что предприниматель заведомо нарушает закон, примерно прикидывает, сколько ему будет стоить отступление от налоговых правил, и затем выплачивает штрафы и пени с полным осознанием своего проступка.
Налоговая служба сегодня кардинально изменила принципы ведения налоговых проверок. Если инспекция выяснила, что тот или иной субъект предпринимательства нарушает закон и это ведет к неполной уплате налогов в бюджетную систему, руководителя такого бизнеса вызывают в инспекцию для предоставления пояснений. Это дает ему возможность заблаговременно среагировать и уплатить причитающиеся налоги добровольно. Наилучший результат налоговых проверок сегодня для нас - это не огромные пени и штрафы, а весомое количество уточненных деклараций. В этом проявляется, если хотите, либеральность, с которой относится налоговая служба к малому бизнесу, на котором большие штрафы и пени могут поставить крест.
Сегодня выездная проверка не может быть назначена лишь за тем, чтобы лишний раз отнять время у бизнесмена, уточнить, правильно ли он ведет свою отчетность и платит налоги. И если правильно, то похвалить, а если нет - наказать. Основное требование для нас едино - проверка с выездом на место не должна быть безрезультатной.
Выездные проверки назначаются только в том случае, когда налоговая служба усматривает системный характер нарушений со стороны бизнеса, выстроенные схемы, которые препятствуют уплате налогов в бюджет. Один из таких мотивов - отсутствие прибыли у предприятия или возмещение НДС по внутреннему рынку.
- Какие ошибки в составлении отчетности юрлица совершают сейчас, а какие ошибки были характерны для прошлых лет?
- Еще 10 лет тому назад неверное применение налогового законодательства, недопонимание норм права вели к основным ошибкам в деятельности приморского бизнеса. Сегодня таких промахов становится все меньше и меньше. Аудиторы в должной мере помогают предприятиям и в ходе анализа их деятельности помогают им, снимают многие проблемы в сфере ведения бухгалтерской и налоговой отчетности.
- Сегодня достаточно активно идут разговоры о введении в Уголовный кодекс статьи, которая будет карать за создание фирм-однодневок на подставных лиц. Какова на сегодня ситуация?
- Проблема фирм-однодневок актуальна. В перечень «подозрительных» попадают все организации, которые зарегистрировались, но фактической деятельности не ведут. Интересно, что создание фирм-однодневок по подложным паспортам, зарегистрированных на лиц без определенного места жительства, становится все меньше. Часто в эти схемы вовлекают молодых людей 18-25 лет, которых просят по дружбе зарегистрировать на себя фирму под лозунгом «это вам ничего не будет стоить». В итоге через такие компании проводится масса нелегальных сделок. Таких молодых зиц-председателей становится в последнее время все больше и больше. Поэтому со своей стороны хотела бы обратиться к молодым людям, задумайтесь, вы можете испортить не только свою налоговую историю, но и репутацию.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».
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