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Приморские налоговики перестали кошмарить местный бизнес

30 Января 2012, 16:27 | Приморье

Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Приморскому краю Ольга КУЗЬМИНСКАЯ, считает, что за 21 год существования налоговой службы приморский бизнес стал более законопослушен.

- Ольга Валентиновна, можете ли вы сказать, что налогоплательщики постепенно выходят «из тени»?

- Все действительно идет к улучшению, среди предпринимателей растет число образованных людей. Грамотное исчисление налогов, которое является явной тенденцией, сформировавшейся в последние годы, стало, по моему мнению, следствием высокой информированности среди бизнесменов.

Саммит АТЭС сегодня является локомотивом для развития малого и среднего бизнеса, и в налоговой сфере это также очевидно. На стройках можно заработать, и как результат мы видим увеличение количества налогоплательщиков, в первую очередь тех, кто применяет льготные системы налогообложения, в частности УСН. Малый бизнес грамотно выбирает более выгодные ему, льготные схемы налогообложения, оперирует необходимыми правилами ведения своего дела.

- Можно ли сказать, что благодаря этому снижается «средняя цена» выездных и камеральных проверок в крае, а точнее, штрафных санкций за ошибки в предоставленной отчетности?

- Я в корне не согласна с формулировкой «средняя цена налоговой проверки». Выходит, что предприниматель заведомо нарушает закон, примерно прикидывает, сколько ему будет стоить отступление от налоговых правил, и затем выплачивает штрафы и пени с полным осознанием своего проступка.

Налоговая служба сегодня кардинально изменила принципы ведения налоговых проверок. Если инспекция выяснила, что тот или иной субъект предпринимательства нарушает закон и это ведет к неполной уплате налогов в бюджетную систему, руководителя такого бизнеса вызывают в инспекцию для предоставления пояснений. Это дает ему возможность заблаговременно среагировать и уплатить причитающиеся налоги добровольно. Наилучший результат налоговых проверок сегодня для нас - это не огромные пени и штрафы, а весомое количество уточненных деклараций. В этом проявляется, если хотите, либеральность, с которой относится налоговая служба к малому бизнесу, на котором большие штрафы и пени могут поставить крест.

Сегодня выездная проверка не может быть назначена лишь за тем, чтобы лишний раз отнять время у бизнесмена, уточнить, правильно ли он ведет свою отчетность и платит налоги. И если правильно, то похвалить, а если нет - наказать. Основное требование для нас едино - проверка с выездом на место не должна быть безрезультатной.

Выездные проверки назначаются только в том случае, когда налоговая служба усматривает системный характер нарушений со стороны бизнеса, выстроенные схемы, которые препятствуют уплате налогов в бюджет. Один из таких мотивов - отсутствие прибыли у предприятия или возмещение НДС по внутреннему рынку.

- Какие ошибки в составлении отчетности юрлица совершают сейчас, а какие ошибки были характерны для прошлых лет?

- Еще 10 лет тому назад неверное применение налогового законодательства, недопонимание норм права вели к основным ошибкам в деятельности приморского бизнеса. Сегодня таких промахов становится все меньше и меньше. Аудиторы в должной мере помогают предприятиям и в ходе анализа их деятельности помогают им, снимают многие проблемы в сфере ведения бухгалтерской и налоговой отчетности.

- Сегодня достаточно активно идут разговоры о введении в Уголовный кодекс статьи, которая будет карать за создание фирм-однодневок на подставных лиц. Какова на сегодня ситуация?

- Проблема фирм-однодневок актуальна. В перечень «подозрительных» попадают все организации, которые зарегистрировались, но фактической деятельности не ведут. Интересно, что создание фирм-однодневок по подложным паспортам, зарегистрированных на лиц без определенного места жительства, становится все меньше. Часто в эти схемы вовлекают молодых людей 18-25 лет, которых просят по дружбе зарегистрировать на себя фирму под лозунгом «это вам ничего не будет стоить». В итоге через такие компании проводится масса нелегальных сделок. Таких молодых зиц-председателей становится в последнее время все больше и больше. Поэтому со своей стороны хотела бы обратиться к молодым людям, задумайтесь, вы можете испортить не только свою налоговую историю, но и репутацию.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».

Автор: Яна Мальцева
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