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Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья прирастает новыми членами и влиянием
Среди явлений 2011 года на общественном небосклоне Приморского края нельзя было не отметить пробуждение Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья.
Последнее в этом году заседание члены Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморского края, которое прошло 20 декабря, было необычным.
Помимо краткого отчета президента клуба Андрея БРИКА о проделанной за год работе собрание утвердило решение правления о приеме в состав клуба сразу 7 новых членов. Среди них руководитель КГУП «Приморский водоканал» Петр ЖУРАВЛЕВ, генеральный директор ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» Владимир КАСПИН, директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Игорь ШАБАНОВ, директор филиала ОАО «МТС» макрорегион "Дальний Восток" Игорь Егоров и другие.
Напомним, что пропускным цензом для приема в закрытый клуб является рубеж в 100 млн рублей налогов в бюджеты территории. Следовательно, эти предприятия такую планку в 2011 году взяли. Однако по сложившейся традиции клуб принимает в свои ряды и персон, которые внесли и вносят вклад в развитие края. На этот раз к сонму влиятельных граждан был причислен председатель Приморской торгово-промышленной палаты Владимир БРЕЖНЕВ.
Члены клуба проводили минувший год под символический бой курантов. Практически для каждого члена клуба год оказался успешным. Например, ОАО «Дальприбор» освоило инновационную технологию по выпуску светодиодов, приморские связисты выстроились под новый бренд «Ростелеком», оборонщики получили наконец стабильный госзаказ, энергетики приросли мощностями…
И все вместе приморские «крупные» нарастили объемы товаров и услуг. Ведь и сегодня около 100 предприятий Приморского края формируют 75% бюджета края и муниципалитетов. Не случайно поздравить членов клуба с Новым годом пришли руководители мэрии и городской думы Владивостока, председатель отделения ПФР Александр МАСЛОВЕЦ. И активизация клуба связана не только с приходом нового руководителя, но и с желанием налогоплательщиков играть более весомую роль в стратегии развития Приморья.
Елена БАРКОВА, «Золотой Рог».
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