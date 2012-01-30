Частного инвестора в Приморье задавили налогом

30 декабря появилось постановление администрации Приморского края № 437-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края». Соответственно был определен новый порядок начисления налогов на землю. И это начисление размера налогов и «исходящих из них» арендных платежей напрямую зависит от функционального назначения здания – уже построенного или к строительству которого на земельном участке только предполагается приступить.

Новый ценник вызвал среди строителей и бизнес-сообщества недоумение. На прошедшем в начале апреля в администрации Приморского края аппаратном совещании этому вопросу было уделено отдельное время, но какой-либо «ревизии» проведенная и утвержденная оценка подвергнута не была, и все свелось к тому, чтобы «посмотреть, что из этого получится». Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН затем через журналистов постарался всех успокоить: «Повышение земельного налога не коснется жителей многоквартирных домов и пенсионеров, владеющих дачными домиками. Кроме того, если будет создано препятствие бизнесу, мы пересмотрим подходы, поскольку я против того, чтобы вводить ограничения для бизнеса…»

Однако ученые экономисты уже отметили, что частные инвестиции в развитие края и Владивостока начали резко сокращаться. Соответственно пошло заметное снижение рыночных объемов заказов проектировщикам и строителям. А это, по мнению профессора ДВФУ, советника РААСН, кандидата архитектуры Владимира СМОТРИКОВСКОГО, ведет к печальным последствиям.

- Владимир Иосифович, в чем вы видите противоречие между «отличной» оценкой земли и нашим инвестиционным климатом?

- Все мы хорошо понимаем: будут инвестиции – будет развиваться наш регион и наша страна. И люди будут жить здесь.

Но на самом деле принимаются такие решения, которые противоречат тому, что у нас «люди – это самое главное». Получается так, что у нас ценно все что угодно, но только не они. Особенно – земля, которая у нас, оказывается, была «недооценена»…

- Вопрос спорный. Сегодня есть примеры, что по цене земли мы уже переплюнули иные мировые курорты…

- Но по утверждениям представителей власти, федеральных органов, считается, что наша земля стоит все-таки слишком дешево. Хотя чего-либо стоить может лишь та земля, которая действительно в результате пользования дает какой-то положительный эффект.

По известному постановлению администрации Приморского края № 437-па от 30 декабря 2010 года земли поселений получили новые расценки, которые должны помочь существенно пополнить местные муниципальные бюджеты. Казалось бы, это надо приветствовать. Но на деле получается иное…

Действительно, мы можем похвалиться, что земля у нас оценена великолепно. Но, хотя она стала очень дорогой, мало кто из инвесторов сегодня считает, что она именно столько стоит на самом деле.

Мы уже привыкли к тому, что тех, кто пытается вкладывать деньги в нашу экономику, на разных уровнях пытаются автоматически обобрать до нитки и выставляют такие бюрократические условия, в первую очередь – ренты, в результате которых нормальный инвестор задумывается: «Зачем мне вкладывать деньги сюда, если это выгоднее где угодно – только не в Приморском крае?». Особенно этим вопросом задаются люди, которые пытаются инвестировать средства в строительство объектов, связанных с улучшением комфортности жилой среды для населения, с восстановлением и поддержанием его здоровья, организацией досуга, отдыха, культуры.

Достаточно сказать, что 7-й пункт сводной таблицы стоимости земель поселений в приложении к постановлению определяет наиболее высокую стоимость участков, связанных с размещением на них объектов культуры, спорта, здравоохранения, детских школьных и дошкольных учреждений. И это значит, что такие объекты не будут строиться во Владивостоке с использованием средств частных инвесторов. Никакой здравомыслящий бизнесмен не будет вкладывать «в город» свои деньги при таких совершенно диких затратах на период строительства и дальнейшей эксплуатации на эти объекты в виде «великолепной» оплаты налога на собственность либо аренды!

Я думаю, что с такими постановлениями по земле, какое мы получили, мы идем к следующим результатам.

Во-первых, к деградации городской среды, поскольку в ее развитие перестают вкладываться деньги. А убегающие из города и края инвестиции просто невосполнимы. Во-вторых, и это самое главное, население не будет воспроизводиться и расти, как положено. В-третьих, нам сегодня надо бы думать не столько о том населении, которое ясно, что уже не родилось и не родится, сколько о том, которое еще осталось.

- За величием развернувшихся в городе «строек века» «невооруженному глазу» сегодня незаметно, что же он теряет в результате ухудшения инвестклимата для частных застройщиков?

- В одном из районов Владивостока на гектаре земли частные инвесторы собирались построить водный комплекс типа аквапарка. Они уже определились, что эту территорию не стоит нагружать новым жильем, и поэтому заказали проектирование нежилого, но нужного в этом месте объекта. Строительство не обещало быстрого возврата денег, но, во всяком случае, это и не столь важно для дела, которое несет в себе такой важный элемент, как «с любовью к городу».

Наши коллеги «на всех парах» делают проект, как вдруг выходит названное постановление. Застройщик приходит к проектировщикам и говорит: «Мы-то думали сделать лучше для людей, дать какой-то комфорт для этого микрорайона! Но посчитали – теперь, при таких налогах, тем более на период строительства, это сооружение никогда себя не окупит».

Конечно, коммерсанты двадцать раз перекрестились, что дальше начала проектирования дело не пошло, и просто отказались от проекта. А ведь в этом районе города сегодня нет ни одного спортивного зала или иного сооружения, которое бы определяло культурный досуг людей, как-то развивало их, давало возможности для семейного отдыха.

Да, земля, как была, так и осталась здесь очень «ценной», хотя насколько она может быть ценной, если не используется для людей?! Она что-либо стоит лишь тогда, когда на ней стоят жилые дома, находятся парки, аквацентры, когда она благоустроена и на ней кипит жизнь!

- Особенно, наверное, это важно для периферийных районов города, где, как говорят, «ничего нет»?

- Сейчас и центр Владивостока мало чего особо имеет. Но инвесторы просто отказываются строить, потому что понимают, что не смогут построить и эксплуатировать: повесишь на себя такое ярмо, из которого не вылезешь.

Приведу еще пример как раз с одним из спальных районов города. Наш заказчик хотел построить двухуровневую парковку на месте разбросанных по сопке групп дальзаводских гаражей. Я предложил: «Здесь южный склон. Зачем строить просто парковку!? Давай сделаем парковку на 200 автомобилей, сверху – детскую площадку, а с торца – физкультурно-оздоровительный центр для местных жителей! Здесь можно будет разместить фитнес, парикмахерскую, косметический салон и пр. И назовем это «парковка с физкультурно-оздоровительным центром»!

Мы сделали этот проект и даже получили за него награды на зональном конкурсе, где жюри особенно понравилось, как можно эффективно, с пользой, «организовать» крутые откосы, учитывая и нашу растущую автомобилизацию, и слабое развитие культурной сферы перед домами.

Но после выхода пресловутого постановления ко мне прибежал заказчик: «Что ж ты насоветовал! Я просчитал. Теперь я только за землю должен буду платить по 800 тысяч рублей в месяц на период строительства! А еще – выносить брошенные гаражи! Это же – разоришься!» И решил не строить. Зато «сохранился» еще один «очень ценный участок земли», где «красуются» ржавые гаражи и где вечерами лучше не появляться.

На самом деле таких примеров много.