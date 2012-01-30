Первый Тихоокеанский конгресс "Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит" прошел во Владивостоке

Представители краевых и муниципальных органов исполнительной и законодательной власти, специалисты в области экономики и налогообложения, бухгалтеры и аудиторы не только впервые собрались вместе на одной площадке, но и нашли взаимопонимание. Таков итог Первого Тихоокеанского конгресса "Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит", который прошел 20 ноября во Владивостоке.

Идея проведения бухгалтерского конгресса возникла не случайно. Как говорит Татьяна МАРЧЕНКО, директор ООО ЦБО "Седьмой уровень" - один из организаторов конгресса - эта мысль давно витала в профессиональном сообществе. "С развитием бизнес-среды возникает потребность в оценке собственных профессиональных качеств, в сравнении своих и других подходов в решении задач, - говорит Татьяна Марченко. - Поэтому основной целью конгресса стало создание региональной диалоговой площадки для специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, представителей государственных контролирующих органов".

Идею Центра бизнес-образования поддержали в профессиональных кругах - аудиторская компания "Эсперта-Аудит" и компания "Контур Дальний Восток" выступили соорганизаторами конгресса. Не остались в стороне и государственные органы - Департамент финансов Приморского края, Управление федеральной налоговой службы, ГУ Пенсионного фонда РФ, Управление Роскомнадзора по Приморскому краю приняли активное участие в подготовке и проведении конгресса. Это значит, что представители государственных органов к диалогу готовы. Партнерами конгресса выступили Промсвязьбанк и "Iterra consulting".

Как отмечают организаторы, интерес к первому конгрессу оказался необычайно велик - география участников не ограничивалась Приморским краем. На форум собрались специалисты из Хабаровского и Камчатского края, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей. Всего в конгрессе приняли участие более 200 специалистов.

"Сегодня в условиях динамично развивающегося пенсионного законодательства очень важно своевременно и в полном объеме информировать работодателей Приморского края о предстоящих нововведениях. Участие в Тихоокеанском конгрессе "Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит" позволяет успешно решить эту задачу, поскольку предоставляет дополнительную возможность рассказать о том, что с 1 января 2009 г. единый социальный налог будет заменен страховыми взносами. И функции контроля за правильностью начисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование возложены на органы Пенсионного фонда РФ, - говорит Роза ХАРИСОВА, заместитель управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю. - Проведение подобных мероприятий способствует развитию законодательной культуры и налаживанию конструктивного диалога между органами власти и работодателями Приморья".

"Первый Тихоокеанский конгресс собрал не только широкий круг профессионалов, среди которых представители краевых и муниципальных органов исполнительной и законодательной власти, специалисты в области экономики и налогообложения, но и дал серьезный толчок к повышению взаимопонимания между нами, представителями разных ведомств и организаций. Мероприятия подобного рода являются, на мой взгляд, знаковыми, так как позволяют решить целый ряд насущных вопросов, - - сказала в приветственном слове участникам конгресса Ульяна СИДОРЧУК, заместитель руководителя УФНС РФ по Приморскому краю. - Ведь благодаря такой встрече, обмену опытом каждый из нас сможет буквально из первых рук получить информацию о перспективах законодательства, задать все волнующие вопросы, и главное - получить ответы. Эта работа чрезвычайно важна, ведь из-за неоднозначного толкования нормативных актов или отсутствия порядка их применения могут возникать конфликты, которые приводят к нарушению экономического порядка".

Действительно, на конгрессе обсуждался целый ряд самых актуальных проблем. Среди них - изменения налогового законодательства с 2010 г. и порядок налогового администрирования, роль аудита в укреплении финансовой устойчивости организаций и аудиторская этика, построение эффективной работы бухгалтерской службы и требования Федерального закона "О персональных данных".

По словам организаторов, первый опыт оказался успешен. Поэтому решено проводить конгресс ежегодно, во второй половине ноября. Более того, со следующего года конгресс будет двухдневным с разбивкой на общие и специальные секции. Уже сегодня есть предложения о включении ряда вопросов в программу мероприятий на следующий год.

Елена Ардальянова, "Золотой Рог".