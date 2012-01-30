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Перерегистрация ООО в Приморье вызвала ажиотаж в налоговых инспекция Приморского края

30 Января 2012, 18:13 | Приморье

Ажиотаж, который наблюдается в районных налоговых инспекциях края, к 31 декабря 2009 г. достигнет своей пиковой точки. Налогоплательщики, учредители разнообразных обществ с ограниченной ответственностью оказались законопослушными, что не может не радовать. Вместе с тем, в налоговых инспекциях призывают спокойно подойти к этому вопросу и не терять времени в очередях.

Как рассказала "ЗР" начальник отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока Светлана ШЕВЧЕНКО, налогоплательщики могут быть уверены, что принять документы, содержащие изменения в уставы обществ, готовы практически в любое время, и даже в субботу и воскресенье. Для этого с 7 ноября разработан специальный график работы районных налоговых инспекций. В частности, во Фрунзенской ИФНС предпринимателей ждут по адресу: Океанский пр., 13, каб. 301, в рабочие дни с 8 до 20, а в выходные - с 11 до 16 часов.

О том, что возникают многочисленные вопросы, связанные с так называемой перерегистрацией, известно и операторам связи. Дмитрий ХОХЛОВ, генеральный директор ООО "ПКП" (официальный представитель "СКБ Контур" в Приморском крае), рассказывает: "В нашей системе "Контур-Экстерн" возможность перерегистрации уже внедрена. В программе есть кнопка "Перерегистрация", пользователь может вести общение с юристами по данному вопросу, используя защищенный канал связи. Это экономит время и бумагу. Для всех желающих мы можем предоставить такую возможность".

Директор АНО "Приморский консультационный центр предпринимательства" Игорь ТКАЧЕНКО также считает, что налогоплательщикам не надо поднимать панику. Поправки к новому закону не содержат революционных изменений. Принципиально лишь то, что изменился порядок продажи доли учредителей ООО. Если раньше они могли распоряжаться собственными долями, оформляя их продажу через обыкновенный договор, то теперь требуется нотариальное заверение. Несоблюдение установленной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Яна Мальцева, "Золотой Рог".

Автор: Яна Мальцева
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