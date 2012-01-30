Когда платить не в силах... или Как заморозить долг по налогам

Заморозить свой долг перед налоговой инспекцией можно. Здесь все как в банке: устанавливают сроки, взимают проценты...

Правда, не каждый знает, как это сделать по закону. В период экономической нестабильности такой шанс может пригодиться. С нюансами отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, а также инвестиционного налогового кредита помогла разобраться "ЗР" Галина НИКОНОВА, президент "Дальневосточной палаты налоговых консультантов".

Бизнесу везде у нас рассрочка

Надо сказать, что Налоговый кодекс не проводит четких различий между определениями рассрочки и отсрочки. Хотя говорить об идентичности терминов преждевременно. Отличие этих двух способов заключается в том, что при отсрочке налогоплательщик обязан позднее, но единовременно погасить свою задолженность; рассрочка же предполагает поэтапную уплату налога. И главное их преимущество, что отсрочка или рассрочка могут быть предоставлены как по одному, так и по нескольким налогам сразу. Инспекция со своей стороны не может воспрепятствовать подобной просьбе. Разумеется, существуют и запретительные обстоятельства, которые имеют общие основания и для отказа желающим получить инвестиционный налоговый кредит, еще одного способа "заморозить налоговые платежи".

Проще говоря, о налоговых преференциях надо подумать раньше, чем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах; проводится производство по делу о налоговом правонарушении. А также бизнес не должен давать достаточные основания полагать, что воспользуется налоговыми бонусами для сокрытия своих денежных средств. Таковые могут появиться, если фирма не предоставляет в налоговую инспекцию декларации или указывает заведомо ложные сведения (ст. 62 НК). В то же время, если налогоплательщик представил в налоговый орган достоверную отчетность, но не перечислил налоги, то он не может быть субъектом преступления.

Для возбуждения уголовного дела важен размер неуплаченных налогов, в крупном и особо крупном размере (ст. 199 УК РФ). В первом случае размер крупной недоимки составляет более 500 тыс. руб. при условии, что недоплата превышает 10 % от суммы причитающихся налогов. Если задолжали больше 1,5 млн руб., процентное соотношение неуплаченных и причитающихся налогов не имеет значения. Под особо крупным размером понимают недоимку более 2,5 млн руб. (при 20% неуплате) или более 7,5 млн руб. (независимо от процентного соотношения недоимки и общей суммы налогов).

Сроки предоставления так называемых налоговых займов также сходны. С 1 января 2007 г. максимальный срок отсрочек или рассрочек стал равен году. Ранее он был не более 6 месяцев. Законодатель тем самым сделал универсальным механизм уплаты отложенных налогов (отсрочек и рассрочек), поэтому, видимо, чтобы не дублировать понятия, исключил норму о налоговом кредите.

Более того, обращает внимание налогоплательщиков Галина Никонова, существуют и отдельные отступления в определении сроков. Так, отсрочка (рассрочка) по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, но не превышающий три года, может быть предоставлена только по решению Правительства РФ. Т. е. уже фигурирует 3 - летний срок! К примеру, налог на доходы физических лиц является федеральным налогом, но распределяется по различным уровням бюджетов, т. е. пополняет региональную и местную казну. В этом заключается одновременно и сложность определения отсрочки (рассрочки), т.к. перераспределить "налоговый долг" можно лишь в той части, которая попадает в центр. Т. е. как в известном мультфильме про "38 попугаев" выделить из половины половину. А значит, вопросы к законодателям остаются. Налогоплательщикам дали шанс, но такой, чтобы воспользоваться им можно было как можно сложнее.

Ограничили ограниченное

Отсрочки (рассрочки) без весомых оснований также получить сложно (п.2 ст.64 НК РФ). На них в первую очередь может рассчитывать налогоплательщик, дело которого подверглось стихийным бедствиям, технологической катастрофе или иным обстоятельствам непреодолимой силы. Задержка бюджетного финансирования и оплаты государственного заказа также весомый аргумент в данном случае. Любопытно, что указанные поводы не будут облагаться традиционным процентом, государство с самого себя и с природы денег не берет.

При угрозе банкротства в случае единовременной выплаты налога; имущественного положения, исключающего возможность единовременной уплаты налога; сезонного характера производства или реализации товаров, отсрочку (рассрочку) предоставят под проценты. Их насчитают исходя из ставки, равной 1/2 ставки рефинансирования Банка России, действовавшей за период отсрочки или рассрочки.

Инвестиционный налоговый кредит

Упразднив, как мы рассказывали выше, налоговый кредит, законодатель оставил такой институт, как инвестиционный налоговый кредит, в соответствии с которым организации предоставляют возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Некоторые эксперты полагают, что такой кредит имеет чуть ли не бессрочный характер, т.к. его условия действуют, пока работает одноименный договор.

На каждый налог может быть заключен отдельный договор об инвестиционном налоговом кредите. Заключенные и действующие договоры, скажем, по транспортному и земельному налогам не могут стать основанием для отказа заключения нового договора о кредите на НДС.

Но деятельность налогоплательщика для получения такого кредита должна быть связана с узко определенными видами деятельности, например, с проведением мероприятий в сфере НИОКР либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами. Желающий кредитоваться у налоговой может быть связан с внедренческой или инновационной деятельностью, создавать новые виды сырья или материалы, а также выполнять особо важные заказы по социально-экономическому развитию региона или предоставлять особо важные услуги населению.

Инвестиционный налоговый кредит также выдается под процент, не менее 1/2 и не более 3/4 ставки рефинансирования Банка России.

В налоговую приходите с поручителем

Налогоплательщики, заинтересованные получить отсрочки или рассрочки по налогам, могут предоставить только поручительство. Кто желает реструктуризировать платежи по местным налогам, может предоставить в залог имущество или поручительство.

Тем не менее одно дискриминирующее обстоятельство, на наш взгляд, осталось. Не смогут воспользоваться возможностью отложить свои долги те, кто находится на упрощенной системе и уплате единого налога на вмененный доход. Если инспекторы пожелают опровергнуть такое предположение, милости просим на страницы "ЗР".

Яна Мальцева, "Золотой Рог".