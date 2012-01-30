С 1 января 2009 года в налоговой системе вступают в действие многочисленные нововведения

Сразу четыре федеральных закона внесли поправки в главы Налогового кодекса РФ. Изменения коснулись НДФЛ, ЕСН, НСХН, УСН, ЕНВД, НДС налога на прибыль организации и т. д. "ЗР" постарается рассказать о большей части из них.

НДФЛ и ЕСН

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 400 руб. за каждый месяц будут получать дольше. Если раньше отправной точкой являлся доход налогоплательщика в размере 20000 руб. С 1 января 2009 г. планка повышена до 40000 руб.

А стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 600 руб. на одного ребенка увеличат до 1000 руб. И применять его можно будет до тех пор, пока сумма дохода налогоплательщика не составит 280000 руб. В настоящий момент лимит равен 40000 руб.

Закон подарил и другое новшество. Один из родителей имеет право отказаться от такого вычета в пользу другого. Тогда другой родитель получит право на вычет в двойном размере. Назначение данных вычетов просто как мир. С суммы вашей зарплаты ежемесячно будут вычитать 400 и 1000 руб. (если у вас есть ребенок) и только потом облагать ее налогом. Мелочь, а приятно (Федеральный закон от 22.07.2008 № 121).

Федеральным законом от 22.07.2008 № 158 также установлена новая налоговая база по НДФЛ, определяемая при начислении процентов на вклады в банках. Теперь она будет считаться не от ставки рефинансирования Банка России, а от этой ставки, увеличенной на 5%. Т. е., если ранее ставка рефинансирования была, скажем, 12 %, а банк пообещал 17%, то с разницы 5% вам, как вкладчику, приходилось платить налог государству. Теперь же, если ставка равна 12,5%, прибавьте еще 5 бонусных процентов. И ничего не платите.

Освобождаются от НДФЛ и ЕСН суммы оплаты профессионального образования и профессиональной подготовки физических лиц. Начиная со следующего года можно будет учить не только настоящих, но и потенциальных работников и даже в иностранных учебных заведениях.

Суммы, выплаченные работодателем работникам на возмещение затрат по уплате процентов по займам или кредитам на приобретение жилья, также налогом облагаться не будут.

ЕСХН, УСН и ЕНВД

Спецрежимы для налогоплательщиков подверглись наибольшей коррекции (Федеральный закон от 22.07.2008 № 155). Организациям и индивидуальным предпринимателям, уплачивающим единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), не нужно будет представлять налоговые декларации по итогам отчетных периодов. С нового года такие налогоплательщики будут представлять только одну налоговую декларацию не позднее 31 марта. Аналогично теперь позволяет поступать закон и "упрощенцам". Раз в год не позднее 30 апреля должны будут подать декларацию индивидуальные предприниматели. 31 марта - юридические лица. Также на ЕСХН смогут перейти организации, имеющие филиалы и представительства.

Упрощенная система налогообложения с нового года разворачивается в прямом смысле в сторону индивидуального предпринимателя, работающего на основе патента. Раньше надо было просто "подогнать" свою деятельность под патент. С 1 января законодатели расширили перечень видов деятельности, по которым можно его применять. Также таким предпринимателям разрешили нанимать сотрудников, но не более 5 человек, в том числе по договорам гражданско-правового характера. Со следующего года патент можно будет взять на любой срок от месяца до года.

Единый налог на вмененный налог, напротив, стал более суров. С 2009 г. не смогут применять ЕНВД организации, у которых среднесписочная численность сотрудников более 100 человек или которые имеют долю участия других фирм более 25% (п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ). Если эти лимиты будут превышены, налогоплательщик будет считаться перешедшим на общий режим налогообложения с начала того налогового периода, в котором произошло превышение. В то же время если в первом квартале 2009 г. численность работников организации составит менее 100 человек, то она может быть переведена на уплату ЕНВД с начала второго квартала 2009 г.

Налог на прибыль

Теперь сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале 2008 г., исчисляется исходя из фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания месяца, предшествующего месяцу, в котором производится уплата авансового платежа. При этом сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.

Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль должно быть отражено в учетной политике организации. Налогоплательщики, применившие предусмотренное настоящей статьей право, обязаны уведомить об этом налоговый орган по месту своего учета не позднее срока уплаты, установленного для уплаты соответствующего авансового платежа, в том числе в случае, если рассчитанная сумма авансового платежа отрицательна или равна нулю (Федеральный закон РФ от 26.11.2008 № 224).

НДС

В отношении налога на добавленную стоимость либеральные поправки идут рука об руку с рядом суровых изменений (Федеральный закон от 26 ноября 2008 года № 224).

В настоящее время от обложения НДС освобождена реализация на территории России лома и отходов цветных металлов. С нового года черные металлы будут "восстановлены в правах" и их реализация опять перестанет облагаться данным налогом (пп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Сегодня ввоз на таможенную территорию России технологического оборудования, комплектующих и запчастей к нему, импортируемых в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы организаций, не облагается НДС. Новая редакция подпункта 7 статьи 150 Кодекса освобождает от обложения "косвенным" налогом оборудование, аналоги которого не производятся в Российской Федерации. Экспортерам продукции законодатели также постарались потрафить. С нового года они смогут подтверждать право на применение нулевой ставки по НДС путем подачи реестров таможенных деклараций. Ранее это могли делать лишь так называемые традиционные экспортеры.

Кроме того, общий срок для сбора оправдательных документов увеличен на 90 рабочих дней, которые согласно статьям 111 и 112 Трудового кодекса не признаются выходными или праздничными. Ранее если товары помещены под таможенный режим экспорта, то фирма или бизнесмен могли собирать необходимые бумаги лишь 180 календарных дней. Самым значительным изменением является возможность принятия к вычету НДС покупателями с предоплаты, не дожидаясь фактической отгрузки продукции (п 12 статьи 171 НК РФ).

"Золотой Рог".