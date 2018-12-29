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Свыше 1 млрд руб. в экономику Приморья привлекло Инвестиционное агентство

29 Декабря 2018, 17:22 | Приморье

Благодаря сопровождению краевого Инвестиционного агентства в течение 2018 года инвесторы вложили в реализацию проектов в Приморье около 1,3 миллиарда рублей. Это позволило запустить новые предприятия, расширить действующий бизнес и создать более 60 новых рабочих мест.

В числе успешно реализованных проектов – строительство жилых комплексов в районе Зеленый угол, открытие центра по установке противоугонных автомобильных систем российского производства во Владивостоке, запуск производства гофрированных труб в Артеме, а также производственной линии по реставрации ретро-автомобилей под Уссурийском, старт строительства гостиницы в Большом Камне и другие, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Специалисты агентства в течение года помогли российским и иностранным инвесторам качественно подготовить бизнес-проекты и пройти сложные административные процедуры, что позволит им перейти к активной фазе работы в ближайшем будущем.

«В течение года свыше сотни предпринимателей бесплатно воспользовались услугами агентства. Мы помогли им получить статус резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, оформить земельные участки, зарегистрировать бизнес, решить вопросы, связанные с подключением объектов к коммунальной инфраструктуре, эффективно отстроить бизнес-процессы и решить другие вопросы», – рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков.

Кроме того, на постоянной основе агентство принимает участие в работе международных деловых мероприятий и бизнес-миссий, проводит индивидуальные консультации инвесторов, на которых предприниматели могут получить развернутую информацию о преимуществах создания и развития бизнеса в Приморском крае.

«Чаще всего иностранцам требуется разобраться в том, какие направления экономики региона являются приоритетными, нужны консультации по нюансам российского законодательства. Мы показываем им механизмы, которые позволяют оценить и снизить риски при запуске бизнеса. Помимо этого, мы создали электронный каталог проектов, которые находятся в высокой степени готовности, и им нужен соинвестор. Благодаря этому можно быстро найти надежных партнеров в Приморье и оперативно перейти к реализации проекта, не тратить время не его проработку с нуля», – добавил Дмитрий Ямщиков.

Еще одним нововведением стало то, что в этом году для удобства предпринимателей Инвестиционное агентство начало принимать заявки на сопровождение инвестиционных проектов в электронном виде. Получить консультацию тоже можно удаленно – ответ предоставляется всего в течение трех дней.

Напомним, что Инвестиционное агентство учреждено Администрацией Приморского края для привлечения инвестиций, устранения административных барьеров, формирования и продвижения положительного инвестиционного имиджа региона.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: инвестиции  экономика  инвестиционное агентство 



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