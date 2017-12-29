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Tele2 представила социальный отчет за 2015-2016 годы

29 Декабря 2017, 17:34 | Приморье

Социальная политика является стратегически важным направлением деятельности Tele2.

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, опубликовал новый социальный отчет. Документ содержит информацию о деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности за 2015-2016 годы. В отчетном периоде Tele2 продолжила поддержку социального предпринимательства, а также реализовала более 200 социальных проектов в регионах страны. Всего за время работы компании в России их общее число превысило 1000.

Социальная политика является стратегически важным направлением деятельности Tele2. Компания рассматривает корпоративную социальную ответственность как возможность способствовать развитию различных областей жизни общества.

Эффективная и ответственная профессиональная деятельность позволяет компании поддерживать качество жизни потребителей и создавать для них новые возможности. Tele2 предлагает абонентам продукт без «звездочек» и скрытых условий, инновационные сервисы и клиентоориентированное обслуживание, гарантирует прозрачность бизнес-процессов и открытость в коммуникациях.

В 2015-2016 гг. Tele2 продолжила помогать фонду поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», с которым оператор сотрудничает с 2012 года. Оператор вместе с благотворительной организацией активно развивает социальное предпринимательство в России. При этом главным инструментом поддержки является конкурс «Навстречу переменам».

В 2015 году во Всероссийском конкурсе «Навстречу переменам» приняли участие более 400 социальных предпринимателей, в 2016 году на него поступило 305 заявок. При поддержке Tele2 в различных регионах страны состоялось более 20 предварительных встреч с потенциальными заявителями. Пятьдесят человек приняли участие в обучающих семинарах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Десять социальных предпринимателей стали победителями конкурсов в 2015-2016 годах. Каждый из них получил финансовую помощь в размере 1,2 млн рублей на реализацию своего проекта и консультационную поддержку от фонда.

В различных регионах России компания инициирует и поддерживает партнерские проекты в области школьного, высшего и бизнес-образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. В частности, Tele2 приобрела современное медицинское оборудование для Новозыбковской центральной районной больницы Брянской области, детского санатория «Амурский» в Хабаровском крае, детского реабилитационного центра в Иркутске, областной санаторной школы-интерната №28 в Ростове-на-Дону, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в Ярцеве в Смоленской области. В Нижегородской области Tele2 обеспечила работу телефона «горячей линии» поисково-спасательного отрада «Волонтер».

Tele2 приветствует активное вовлечение сотрудников в социально полезную деятельность. Более 100 человек присоединились к организации конкурсов для социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам». Сотрудники Tele2 приняли участие в многочисленных образовательных и благотворительных проектах. Среди них серия открытых лекций по основам мобильного интернета в Архангельске, обучающий курс для детей-сирот из Усольского детского дома в Иркутске, акция «Помоги собраться в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей на Дальнем Востоке, «Неделя добра» в Нижнем Новгороде и многие другие.

За два года Tele2 стала инициатором и участником множества программ и акций по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионах. Так, компания провела ряд социально значимых фестивалей «ЧестФест», которые объединили молодых предпринимателей, сотрудников и горожан. В целом их посетили более 178 тыс. человек в 16 городах России.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«В 2015-2016 годах Tele2 совершила беспрецедентный в истории телеком-отрасли рывок. Компания стала полноправным федеральным оператором и вышла на принципиально новый уровень развития. Очень важно, что в эту эпоху глобальных перемен мы сохранили приверженность ответственному ведению бизнеса, наши ценности и стремление сделать окружающий мир лучше. Отличные результаты в области социального инвестирования говорят о том, что наши цели и ценности разделяют очень многие. Впереди новые вызовы и новые свершения. Надеемся, что все вместе мы сможем сделать еще больше добрых дел».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Навстречу переменам  tele2 



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