"В Приморье закончилась эпоха врио"

"Лучшим Новогодним Подарком для Приморья будет окончание политической турбулентности, периода большой неопределенности, когда кого-то снимали, кого-то сажали, кого-то избирали", - прокомментировал итоги уходящего года Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, совладелец группы ДНС.

"Символическим началом этого времени можно считать избирательную кампанию 2016 года, которая сопровождалась арестами в ДВФУ, задержанием ПУШКАРЕВА, сменой мэра Артема, неразберихой в других городах от Дальнегорска до Находки. Потом к этому прибавились выборы в Думу Владивостока и отставка МИКЛУШЕВСКОГО. На пике неразберихи у нас был полный комплект - от врио губернатора, до врио мэров и врио ректора ДВФУ.

Но сейчас можно смело сказать, что пик пройден. Символический акт состоялся 18 декабря, когда Никита АНИСИМОВ наконец был утвержден в должности ректора ДВФУ. Теперь осталось закрепить результат. Мы все ждем, что в четверг (21 декабря – Прим. «ЗР») Виталий ВЕРКЕЕНКО будет утвержден мэром Владивостока. Это очень хорошее и правильное решение, Виталий Васильевич прекрасно подходит на данную должность, настоящий патриот Приморья и Владивостока, прекрасный опыт управленца и визионера, широчайшие связи с японским и китайскими партнерами. Это мэр, устремленный в будущее, а связка с Литвиновым поможет сохранить преемственность.

У нас наконец-то окончилась эпоха больших местных выборов. Губернатор показал себя грамотным координатором процесса и человеком способным организовать команду и наладить работу. Так что у меня нет сомнений, что и А.В.Тарасенко в сентябре 2018 избавится от приставки врио. Еще меньше вызывает сомнение избрание президентом Путина, и не только сохранение, а и усиление команды ТРУТНЕВА в новом правительстве.

Конечно, это не означает, что «внутренней борьбы» совсем не будет, но я верю в то, что акцент теперь будет постоянно и неуклонно смещаться вовне, в реальные дела, в сторону развития.

Команда Приморья обретает свое очертание. Только вперед! У нас все получится!"

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, совладелец группы ДНС.