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Александр ЛИТВИНЕНКО, гендиректор ООО "Догада": Простые люди не почувствовали влияния "свободного порта" на свой карман
Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»
- Трудно сравнивать, стало ли у нас за минувший год лучше и насколько существенна в этом доля нового статуса города. Если говорить о стройке, то заметной активизации не чувствуется, хотя падение объемов прекратилось. И это сегодня не в рамках российской макроэкономики, а чисто местная тенденция. Что касается нашей компании, то по сравнению с результатами, которые были два года назад, мы просели, а по отношению к прошлому году - просто некогда подсчитать. Может быть, на том же уровне, а может быть, и чуть лучше. Но работали много. Я считаю, что какое-то движение все же есть. Это заметно хотя бы по тому, насколько сильно сегодня работает в этом направлении Корпорация по развитию Дальнего Востока. Некоторые ее работники просто не выдерживают нагрузки, уходят. Что касается простых людей, то, к сожалению, они пока не почувствовали влияния «свободного порта» на свой карман.
ОПРОС
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