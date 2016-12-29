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Александр ЛИТВИНЕНКО, гендиректор ООО "Догада": Простые люди не почувствовали влияния "свободного порта" на свой карман

29 Декабря 2016, 15:24 | Приморье

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Трудно сравнивать, стало ли у нас за минувший год лучше и насколько существенна в этом доля нового статуса города. Если говорить о стройке, то заметной активизации не чувствуется, хотя падение объемов прекратилось. И это сегодня не в рамках российской макроэкономики, а чисто местная тенденция. Что касается нашей компании, то по сравнению с результатами, которые были два года назад, мы просели, а по отношению к прошлому году - просто некогда подсчитать. Может быть, на том же уровне, а может быть, и чуть лучше. Но работали много. Я считаю, что какое-то движение все же есть. Это заметно хотя бы по тому, насколько сильно сегодня работает в этом направлении Корпорация по развитию Дальнего Востока. Некоторые ее работники просто не выдерживают нагрузки, уходят. Что касается простых людей, то, к сожалению, они пока не почувствовали влияния «свободного порта» на свой карман.

ОПРОС

Андрей МИЧУЛИС, партнер компании Tiger Consulting: Качественным показателем улучшения инвестклимата стали действия со стороны азиатских инвесторов по созданию бизнеса в России

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.    
 

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Теги: догада  новогодний опрос 






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