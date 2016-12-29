Плату за проезд в автобусах Владивостока будут взимать корейцы

Администрация г. Владивостока нашла исполнителя внедрения системы электронной оплаты проезда в автобусном транспорте краевой столицы. Им стало ООО «Городская Транспортная Система» (ГТС), зарегистрированное в сентябре прошлого года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», основным учредителем ООО выступает южнокорейская компания Gideon Sysctech, которой принадлежит 80% капитала совместного предприятия. Остальные 20% принадлежат муниципальному предприятию «ВПОПАТ №1».

Гендиректором ООО «Городская Транспортная Система» выступает Дмитрий ГРИНЕНКО, он же руководитель одноименного ООО, зарегистрированного в Хабаровске еще в конце 2011 года. Единственным учредителем хабаровской компании является Евгений КИРИЛИН.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», городской бюджет заплатит за запуск услуги по внедрению и обслуживанию системы электронной оплаты проезда и автобусной информационной системы 480 млн рублей, соответствующая закупка у единственного поставщика (ООО «ГТС») была проведена в декабре этого года.

Как следует из договора, заключенного с ООО, с момента установки оборудования и программного обеспечения по обслуживанию системы электронной оплаты проезда цена договора устанавливается в размере 6% (в том числе НДС 18%) комиссионного вознаграждения от оплаты наличными стоимости проезда и оплаты стоимости проезда с помощью электронных транспортных карт пассажира, при условии функционирования всех элементов системы электронной оплаты проезда и при условии внедрения на автобусы МПВ «ВПОПАТ №1» в количестве не менее 10 единиц. При этом есть ограничение – вознаграждение не может превышать 2 млн рублей в месяц.

ООО «ГТС» уже получило статус резидента Свободного порта Владивосток, объявив о планируемом объеме инвестиций 1,8 млрд рублей.

Собственно система электронной оплаты проезда предполагает, что оплата за проезд в городском общественном транспорте будет производиться через кэш-боксы (универсальные автоматы для оплаты проезда). Цель внедрения системы благая - исключить из системы финансовых расчетов водителей, которые станут заниматься только своими непосредственными обязанностями.

Впервые о совместном проекте с корейской компанией во Владивостоке заговорили еще год назад, когда в кресле главы администрации Владивостока устойчиво сидел Игорь ПУШКАРЕВ, выступивший инициатором перехода на безналичную оплату проезда.

2 сентября 2015 года в тестовом режиме новая система была опробована в двух автобусах маршрута №15 «ДВФУ – Т/ц «Изумруд». Однако по итогам тестов оборудование потребовало доработки. Несколько месяцев корейские специалисты работали над усовершенствованием кэш-боксов. Сегодня автоматы установлены в автобусах городских маршрутов №15, 98Ц и 98Д, пока они принимают оплату только наличными.

Переход на корейские технологии нанес серьезный удар по проекту банка «Приморье» «Мой дельфин», запущенному четыре года назад, но последнее время влачившему жалкое существование. На прошлой неделе банк принял решение о постепенном завершении проекта. Возможность пополнения карт будет отключена до окончания текущего года.

С апреля 2012 года по июнь 2016 года банк выпустил несколько десятков тысяч одноименных карт, с помощью которых горожане могли оплачивать поездки в автобусах и услуги связи и ЖКХ в терминалах банка.

Клиенты банка, на чьих картах «Мой Дельфин» еще остались денежные средства, могут продолжать их использовать для расчетов в общественном транспорте, оплаты коммунальных услуг, сотовой связи и интернета в терминалах банка. Такая возможность сохранится до конца января 2017 года.

Стоит отметить, что «Приморье», контролируемый женой экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, не хочет терять перспективный рынок.

«Сейчас мы ведем переговоры с компанией «Городская Транспортная Система» о банковской поддержке новой, более современной, инфраструктуры оплаты за проезд, созданной при участии южнокорейской компании Gideon Systech. Опыт «Дельфина» и новейшие корейские технологии могут обеспечить удобную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Проект будет успешным при поддержке городской администрации», - сказал председатель правления банка «Приморье» Андрей БАГАЕВ.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.