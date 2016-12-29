Детский игровой офис открыл Сбербанк во Владивостоке

Модель настоящего банковского отделения появилась в детском городе профессий «КидБург», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В детском офисе есть многое из того, что можно найти в настоящем отделении Сбербанка по всей России: электронная очередь, рабочие места кассиров и специалистов, счетные машинки и, конечно, настоящее хранилище с деньгами «КидБурга» под названием «Профи». В банковском отделении «КидБурга» ребята могут попробовать различные банковские профессии – от кассира до инкассатора. Сюда же все посетители города профессий приходят для получения своего первого капитала, рассказали "Золотому Рогу" в Приморском отделении ПАО Сбербанк.

«Мы открыли офис банка, в котором наши дети могли бы попробовать, в том числе, и профессию банкира. Детям действительно нравится в «КидБурге», ведь здесь можно все потрогать руками, попробовать что-то сделать. Самые разные профессии помогают ребятам понять, что им на самом деле нравится, и открыть свой внутренний талант», - отметил Андрей Жарский, заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.