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Детский игровой офис открыл Сбербанк во Владивостоке
Модель настоящего банковского отделения появилась в детском городе профессий «КидБург», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В детском офисе есть многое из того, что можно найти в настоящем отделении Сбербанка по всей России: электронная очередь, рабочие места кассиров и специалистов, счетные машинки и, конечно, настоящее хранилище с деньгами «КидБурга» под названием «Профи». В банковском отделении «КидБурга» ребята могут попробовать различные банковские профессии – от кассира до инкассатора. Сюда же все посетители города профессий приходят для получения своего первого капитала, рассказали "Золотому Рогу" в Приморском отделении ПАО Сбербанк.
«Мы открыли офис банка, в котором наши дети могли бы попробовать, в том числе, и профессию банкира. Детям действительно нравится в «КидБурге», ведь здесь можно все потрогать руками, попробовать что-то сделать. Самые разные профессии помогают ребятам понять, что им на самом деле нравится, и открыть свой внутренний талант», - отметил Андрей Жарский, заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк.
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