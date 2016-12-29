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В Приморье "МегаФон" ускорил мобильный интернет на горнолыжной базе в Арсеньеве
Накануне Нового года компания «МегаФон» завершила технические работы по модернизации сети на самой популярной приморской горнолыжной базе, находящейся в Арсеньеве. Теперь качественная и надежная связь на более высоких, чем прежде, скоростях доступна любителям горных лыж и сноуборда на всей территории базы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Оператор связи провел ряд работ на базовой станции, обслуживающей территорию горнолыжной базы в г. Арсеньеве: были установлены дополнительные 3G и 4G (LTE) передатчики, увеличена емкость транспортной сети, что существенно повысило скорость передачи данных. В результате модернизации передача данных в сетях 3G/4G стала доступна абонентам «МегаФона» на территории всего горнолыжного комплекса.
«Горнолыжная база в Арсеньеве - излюбленное место приморских почитателей зимних видов спорта, - отмечает Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Все ее трассы соответствуют мировым стандартам, а теперь и связь на территории базы будет отвечать самым высоким требованиям. Мы провели серьезную работу, чтобы сделать пользование интернетом здесь максимально комфортным. Уверен, что любители горных лыж, а также профессиональные спортсмены, которые занимаются здесь, оценят не только скорости, которые дарят им трассы, но и скорости интернета от «МегаФона».
На горнолыжной базе находится три основных трассы и одна учебная. Длина основных трасс — 1,8 и 2 тысячи метров, ширина 50 метров, перепад высот 450 метров, высота горы над уровнем моря 870 метров. Технические параметры трасс позволяют проводить здесь соревнования вплоть до международных.
«МегаФон» большое внимание уделяет обеспечению качественной мобильной связью горнолыжных комплексов Дальнего Востока. В начале этого года «МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced на горнолыжной базе «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. Связь от оператора действует также на горнолыжных комплексах «Гора Морозная» на Камчатке и «Foma» в Еврейской автономной области.
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